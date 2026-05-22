Pioneers of Pagonia получит "пивное" обновление: бесплатная пивоварня, новые угрозы и DLC Meadowsong

Разработчики Pioneers of Pagonia раскрыли подробности крупного Free Beer Update, которое выйдет 27 мая вместе с дополнением Meadowsong. Главной особенностью обновления станет бесплатная пивоварня — теперь она станет доступна всем игрокам без дополнительных покупок.

Причём варить в ней можно будет не только пиво. Авторы добавят напиток из бузины, а собиратели начнут искать ягоды прямо в дикой природе. Благодаря этому система еды станет разнообразнее, а разные ингредиенты начнут давать отдельные бонусы поселению. Для градостроительной стратегии это хороший шаг: игра постепенно уходит от слишком простой экономики к более живому и насыщенному управлению ресурсами.

Изменения затронут и процедурно генерируемые карты. В мире появятся новые события и опасности — от оползней и колючих лесов до полноценного босса-оборотня. Кроме того, игрокам позволят вручную настраивать частоту появления врагов, что сделает исследование мира менее предсказуемым.

Одновременно выйдет DLC Meadowsong. Дополнение добавит новые здания, животных, производственные цепочки и отдельную сюжетную линию про загадочное «Увядание» и ведьминский ковен. Судя по всему, разработчики продолжают развивать Pioneers of Pagonia не только как уютный наследник The Settlers, но и как более атмосферную стратегию с элементами приключения.