Pioneers of Pagonia расширяется: первое DLC и крупный бесплатный апдейт дополнят игру в конце мая

Градостроительный симулятор Pioneers of Pagonia готовится к важному этапу развития: 27 мая проект получит сразу и первое платное дополнение Meadowsong, и масштабное бесплатное обновление. Такой двойной релиз выглядит не просто как плановое расширение, а как попытка укрепить позиции игры в нише «духовных наследников» классических стратегий.

Главным событием станет DLC Meadowsong с новым сценарием, где игрокам предстоит бороться с загадочным «увяданием». Болезни, вымирающие растения и набеги заражённых животных создают куда более напряжённую атмосферу, чем привычное размеренное развитие поселения. На мой взгляд, это правильный шаг: жанру давно не хватало подобных «кризисных» сценариев, которые заставляют менять привычный стиль игры.

Параллельно выйдет бесплатное обновление. Оно добавит пивоварню, углубит систему питания и заметно расширит инструменты для создания собственных сценариев. Возможность увеличивать население до 10 тысяч и гибко настраивать карты — серьёзная заявка на долгую поддержку и активное сообщество моддеров.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что проектом руководит Фолькер Вертич — создатель оригинальных Settlers. И по духу Pagonia всё больше оправдывает ожидания фанатов: это не просто ностальгия, а попытка переосмыслить классическую формулу.

В итоге майское обновление выглядит как уверенный шаг вперёд. Если разработчики сохранят темп, у Pioneers of Pagonia есть все шансы закрепиться как один из главных современных представителей жанра.