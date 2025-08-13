Разработчики Pioneers of Pagonia подвели итоги последнего месяца и поделились планами на будущее. Недавно в игре вышло масштабное обновление, которое заметно изменило процесс выживания и освоения островов. Теперь приключение можно начинать с небольшого отряда — одна из самых ожидаемых функций по просьбам игроков.

В игру добавили восемь новых зданий, а острова Пагонии получили визуальное обновление: горы, новые виды и более разнообразный рельеф сделали исследование территорий увлекательнее. Система генерации карт также претерпела изменения — теперь она создаёт более сложные ландшафты с крутыми скалами и непредсказуемыми формами.

Команда запустила официальную вики, которую могут пополнять все желающие. Пока материалы доступны на английском, но при поддержке сообщества появится и немецкая версия.

К созданию сюжетной кампании присоединилась писательница-фантаст Яника Хоффман, которая вместе с гейм-дизайнером Кианом и контент-дизайнером Самуэлем работает над историей и диалогами для релиза версии 1.0. Подробности пока держатся в секрете, но разработчики обещают захватывающее приключение.