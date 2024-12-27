Авторы Pioner ответили на главные вопросы об игре: дата выхода, элементы "pay-to-win", консольные версии и движок игры

Разработчики Pioner ответили на самые популярные вопросы о своей игре. Выйти она должна в 2025 году, причём сразу возьмут деньги за полную версию — никаких подписок и прочего не будет. Хотя покупки в игре всё же будут, хоть и чисто косметические. Но зато никакого "pay-to-win". Сначала игра появится на компьютерах с Windows и Linux, а потом уже доберётся до консолей текущего поколения. Сейчас над игрой работает больше сотни человек со всего мира.
Насчёт одиночной игры можно не переживать — весь сюжет спокойно проходится в одиночку, и в PvP-зоны лезть не заставляют. Правда, некоторые задания всё-таки разрешат проходить в компании других игроков, хотя полностью пройти историю в кооперативе не получится.
Рассказали и про то, как устроен остров. Если пойти налево — там в основном PvE, типа обычных заданий и сражений с компьютерными противниками. А вот справа — зоны для любителей подраться с другими игроками. Причём постоянные схватки между игроками будут только в Теневых Землях, а в Среднеземье PvP-зоны разбросаны тут и там. И разработчики даже обещают защитить одиночек от всяких умников, которые любят караулить новичков.
С общением тоже всё просто — можно и писать, и голосом общаться. Чаты будут разные: и для всех сразу, и отдельно по регионам, и для групп с кланами. А вместо отдельных серверов можно создать гильдию — она работает как свой маленький мирок благодаря какой-то хитрой системе зеркал.
В игре будет куча разных костюмов и брони — и выглядеть будут по-разному, и свойства у всех свои. Добыть хорошую экипировку можно где угодно, хоть в PvE, хоть в PvP, главное — раздобыть чертежи и натаскать нужных ресурсов. А вот с артефактами всё сложнее — они и дорогие, и достать их непросто. Придётся лезть в аномалии, да ещё и в специальном снаряжении.
После выхода обещают постоянно подкидывать что-то новенькое — и баланс подправят, если что не так, и контент добавят, и даже крупные дополнения планируют. Думают и о том, чем занять игроков после прохождения сюжета, да и саму историю собираются продолжать. С читерами тоже будут бороться, хотя как именно — пока не говорят.
Движок взяли Unreal Engine 4, и на пятую версию переходить пока не собираются — говорят, слишком уж она прожорливая.
А вот за UE4 респект. Мандфиш вот тоже не перегоняли Atomic Heart на пятую версию, в итоге имеем приятную картинку и хорошую оптимизацию.
На 5 анриле картинка даже хуже смотрится, ведь чтобы игра была играбильна-нужно снижать качество)
У Атомика в принципе была лучшая оптимизация в год выхода.
В целом если написать и по сей день, то вообще не прогадаешь.
главный вопрос: КОГДА НАЧНЁТСЯ ТЕСТ???
Он уже идет закрытый, а обт пока не объявляли.
У меня заявку приняли, но доступ - увы не дали, печаль
Жду
Как не крути ммо оно и будет ммо. прямо сингла полноценного на 99% думаю ждать не стоит. а то щас тут все размечтаются. мол как в метрохе будет. или как в сталкаче. думаю 90% заданий это сходи убей 10 волков.
модель распространения тоже мне кажется не очень удачная. при фул прайсе онлайн будет сильно страдать. нужно мне кажется как в поле делать. это самый идеал. тобиж полный фритуплей. и легкий старт. до определенного момента. и тонные косметики для бывалых.
Всем адептам кричащим что энжин 5 гуано, а чэтыры лучщи: демонстрация технологии MegaLights, которая является составной частью последней ревизии Unreal Engine 5.5. Технология MegaLights заметно улучшает кадровую частоту с активированным Lumen. В некоторых сценах прирост производительности достигает 50 %. При этом MegaLights не только увеличивает fps, но и ощутимо улучшает итоговую картинку.
пссс, не буди адептов первого крайзиса, они сейчас прибегут со своей запечёнкой лайтмапов и будут кричать, с пеной у рта доказывая, что люмены и наниты - обман. не буди лихо.
Я красивые демки видел еще на начальных версиях этого движка, а на деле игры выглядят ужасно.
60-80 фпсов на ртх 4080 при медленном хождении по небольшой пустой локе практически без физики, только со светом. А теперь прикинь сколько фпсов будет, при таком же графоне, в открытом мире с кучей двигающихся объектов и неписей, с нормальной физикой, и это будет не инертное гуляние с разглядыванием видов, а плотный шутан с беготней и активным кручением башней по сторонам. По моим прогнозам фпсов 20 на 1080п(Могу ошибаться).
не. спасибо. сами с лутбоксами играйте. жаль.
Вы как читали ? где вы там лут боксы увидели ?
для меня платные покупки в платных играх это лутбоксы
а к примеру чехлы на сидение для автомобиля - это тоже лутбоксы по вашей логике?
Даже если это ПРОСТО КОСМЕТИКА КОТОРУЮ НЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОКУПАТЬ?? Без всяких там дополнительных ресурсов или что-то подобного, что хоть как то ускорит или облегчит игру. Как раз лутбоксы в бесплатных играх идут, в которых продают ВСЕ для облегчения или ускорения игры. А если игра будет сразу платная то появления что, то такого маловероятно, хоть шанс есть, ну думаю не на старте.
да пошли они ) все ждали в этом году.... и че получили??? перенос на 25 год!!💩