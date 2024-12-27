Авторы Pioner ответили на главные вопросы об игре: дата выхода, элементы "pay-to-win", консольные версии и движок игры

Разработчики Pioner ответили на самые популярные вопросы о своей игре. Выйти она должна в 2025 году, причём сразу возьмут деньги за полную версию — никаких подписок и прочего не будет. Хотя покупки в игре всё же будут, хоть и чисто косметические. Но зато никакого "pay-to-win". Сначала игра появится на компьютерах с Windows и Linux, а потом уже доберётся до консолей текущего поколения. Сейчас над игрой работает больше сотни человек со всего мира.

Насчёт одиночной игры можно не переживать — весь сюжет спокойно проходится в одиночку, и в PvP-зоны лезть не заставляют. Правда, некоторые задания всё-таки разрешат проходить в компании других игроков, хотя полностью пройти историю в кооперативе не получится.

Рассказали и про то, как устроен остров. Если пойти налево — там в основном PvE, типа обычных заданий и сражений с компьютерными противниками. А вот справа — зоны для любителей подраться с другими игроками. Причём постоянные схватки между игроками будут только в Теневых Землях, а в Среднеземье PvP-зоны разбросаны тут и там. И разработчики даже обещают защитить одиночек от всяких умников, которые любят караулить новичков.

С общением тоже всё просто — можно и писать, и голосом общаться. Чаты будут разные: и для всех сразу, и отдельно по регионам, и для групп с кланами. А вместо отдельных серверов можно создать гильдию — она работает как свой маленький мирок благодаря какой-то хитрой системе зеркал.

В игре будет куча разных костюмов и брони — и выглядеть будут по-разному, и свойства у всех свои. Добыть хорошую экипировку можно где угодно, хоть в PvE, хоть в PvP, главное — раздобыть чертежи и натаскать нужных ресурсов. А вот с артефактами всё сложнее — они и дорогие, и достать их непросто. Придётся лезть в аномалии, да ещё и в специальном снаряжении.

После выхода обещают постоянно подкидывать что-то новенькое — и баланс подправят, если что не так, и контент добавят, и даже крупные дополнения планируют. Думают и о том, чем занять игроков после прохождения сюжета, да и саму историю собираются продолжать. С читерами тоже будут бороться, хотя как именно — пока не говорят.

Движок взяли Unreal Engine 4, и на пятую версию переходить пока не собираются — говорят, слишком уж она прожорливая.