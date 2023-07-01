Авторы Pioner показали геймплейный трейлер - над озвучкой отечественного шутера работает студия GamesVoice ©

Российская студия GFA Games представила геймплейный трейлер шутера Pioner на русском языке. Игра создается на базе Unreal Engine 4. Релиз шутера запланирован на 2023 год для ПК.

В Pioner вы выступаете в роли оперативника и попадаете в мир, переживший катастрофу — советский остров, изолированный от материка масштабной техногенной аномалией. Перед вами стоят две глобальных задачах — найти и спасти ваших сослуживцев, а также собрать информацию об источнике катастрофы — таинственном Могильнике, смертельно опасном инородном сооружении в центре острова.

Так же стало известно, что студия GamesVoice работает над озвучкой будущей игры.

В сюжетном трейлере вы можете услышать несколько интересных ролей, над которыми мы успели потрудиться. Желаем приятного просмотра!

Так же вы можете посмотреть трейлер и с английскими голосами: