Авторы PIONER продлевают открытое бета-тестирование и выпускает важное обновление

Российская студия GFA Games объявила о продлении открытого бета-тестирования своего шутера PIONER до 16 ноября. Первоначально тестирование должно было завершиться 11 ноября, но разработчики решили дать игрокам дополнительное время из-за проблем с доступом, с которыми столкнулись некоторые пользователи. В студии подчеркнули: «У каждого желающего должна быть возможность принять участие в тестировании».

Прогресс, достигнутый в бета-версии, не будет перенесён в финальную версию игры, однако все участники тестирования получат уникальный скин оружия «Боевая классика» после релиза. GFA Games также поблагодарила сообщество за обратную связь: «Мы внимательно изучаем каждый отзыв и активно работаем над улучшением PIONER».

Параллельно с продлением теста вышло обновление в Steam, которое внесло ряд улучшений. Исправлена система сохранения прогресса, ускорена загрузка на серверы, а на локации «Мрачные Топи» появилась экспериментальная смена времени суток. Разработчики также снизили сложность сюжетного квеста «Сердце в Пустыне», уменьшили урон Воронов-Арбалетчиков и Воронов-Снайперов, а также уменьшили урон собак в стартовом сегменте «Разбойной Пустоши» и снизили длительность эффекта кровотечения.

PIONER представляет собой многопользовательский постапокалиптический шутер в открытом мире с постсоветским сеттингом. Игрокам предстоит добывать ресурсы, сражаться с врагами и адаптироваться к опасным условиям окружающего мира, где каждый выживший сам пишет свою историю. Продление тестирования и новые исправления дают возможность геймерам глубже погрузиться в этот суровый и увлекательный мир.