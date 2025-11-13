Авторы PIONER продлевают открытое бета-тестирование и выпускает важное обновление

Российская студия GFA Games объявила о продлении открытого бета-тестирования своего шутера PIONER до 16 ноября. Первоначально тестирование должно было завершиться 11 ноября, но разработчики решили дать игрокам дополнительное время из-за проблем с доступом, с которыми столкнулись некоторые пользователи. В студии подчеркнули: «У каждого желающего должна быть возможность принять участие в тестировании».
Прогресс, достигнутый в бета-версии, не будет перенесён в финальную версию игры, однако все участники тестирования получат уникальный скин оружия «Боевая классика» после релиза. GFA Games также поблагодарила сообщество за обратную связь: «Мы внимательно изучаем каждый отзыв и активно работаем над улучшением PIONER».
Параллельно с продлением теста вышло обновление в Steam, которое внесло ряд улучшений. Исправлена система сохранения прогресса, ускорена загрузка на серверы, а на локации «Мрачные Топи» появилась экспериментальная смена времени суток. Разработчики также снизили сложность сюжетного квеста «Сердце в Пустыне», уменьшили урон Воронов-Арбалетчиков и Воронов-Снайперов, а также уменьшили урон собак в стартовом сегменте «Разбойной Пустоши» и снизили длительность эффекта кровотечения.
PIONER представляет собой многопользовательский постапокалиптический шутер в открытом мире с постсоветским сеттингом. Игрокам предстоит добывать ресурсы, сражаться с врагами и адаптироваться к опасным условиям окружающего мира, где каждый выживший сам пишет свою историю. Продление тестирования и новые исправления дают возможность геймерам глубже погрузиться в этот суровый и увлекательный мир.
Это выпускать ещё оч. рано . Я например при перемещении на другую локацию потерял все вещи , 40 часов в унитаз.
Во время ОБТ всегда присутствуют вайпы. Это же тестирование. В него заходят скорее не поиграть, а потестировать игру, посмотреть ее механики и прочее.
Пробовал я снова поиграть в это. После прошлого закрытого теста определенно стало лучше: гораздо меньше статтеров (обычно только при загрузке локации, дальше игра "пропердывается" и идет стабильно), визуал как будто стал получше, кажется, просто подкрутили светокор, но глазу реально приятнее. Но как только прошел пролог и стал грузиться в хаб - опять бесконечная загрузка. Пробовал 2 раза, и оба раза не загрузился. Снова снес к хер@м с компа. Онлайн - 3к с небольшим. Это позорище какое-то, они так и не могут сделать норм сервера даже для небольшого количества человек. Лучше бы делали обычный одиночный проект, чем вот это
Им надо было одиночку делать.Для онлайн не интересно как то......А так одиночку бы сделали и пару дополнений , может и зашло бы
в одиночной какой ни какой сюжет продумывать надо
Я помню как многие в ВК писали радостные отзывы и ждали эту игру , забывая что это обычная онлайн помойка, и после беты стали хейтить.И так было понятно что выйдет полная фигня.
Что то пишут там очень плохо у них всё по игре // Дмитрий Голышев
просто сразу пускай закрывают тестирование и заново игру с нуля пускай делают
А чего там продлевать? Игра кал.
Да это пи.здец просто ебаный продячий перекал не грузит вообще тупо игра перезапускается