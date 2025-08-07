ЧАТ ИГРЫ
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 659 оценок

Авторы российского MMO-шутера PIONER запустили стресс-тест для всех желающих и показали новую локацию

IKarasik IKarasik

Разработчики российского MMO-шутера PIONER продолжают активно тестировать ключевые элементы своего проекта. На этот раз они открыли новый этап закрытого стресс-тестирования, пригласив игроков попробовать один из режимов PvP и заглянуть на свежую локацию.

Участникам теста предлагается оценить одну из зон открытого мира, а также сразиться в формате «Командного боя» (TDM). Однако просто так в PvP попасть нельзя — сначала нужно создать клан, что делается через диалог с Регистратором в башне Мавроди. После этого в меню игры появляется вкладка «Войны», где и активируется доступ к режиму.

Разработчики отдельно отметили, что тест проводится в закрытом формате, но приглашения продолжают рассылаться. Если вы ещё не получили ключ, можно оставить заявку на участие прямо через страницу PIONER в Steam — дополнительные волны доступа планируются в ближайшее время.

Кроме PvP и новой локации, студия также поделилась изображениями АЗС, которая станет частью окружения одной из карт. Подобные детали намекают на проработанную атмосферу и приближение к более стабильной версии проекта.

Комментарии: 6
Scorpion_GamePlay

У меня был стресс тест при первой открытой бете, хватит.

4
Alex40001

https://steamdb.info/app/3907510/charts/

как бы грустненько там все

даже всратую запись на тестирование вспомнить на которое так никого и не позвали...

чисто базу срубили и слились...

"Авторы российского MMO-шутера PIONER запустили стресс-тест для всех желающих стримеров и блохеров и показали новую локацию"
3
DezkQ

Вот ты Петросян, ссылкаа на ссаный ВК в котором ссылка на стим...

Вот я починил.

2
TIuBo3aBpuK

Ну всё, DICE трепещет, EA уже считает убытки. Провал Battlefield 6 обеспечен, если релиз в одном окне с Pioneer

1
Barred

"Ну че народ погнали на ..." ©

NieRne

"Не лезь, бл*ть, дебил, с*ка е*аная. Она тебя сожрёт!" ©