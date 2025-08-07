Авторы российского MMO-шутера PIONER запустили стресс-тест для всех желающих и показали новую локацию

Разработчики российского MMO-шутера PIONER продолжают активно тестировать ключевые элементы своего проекта. На этот раз они открыли новый этап закрытого стресс-тестирования, пригласив игроков попробовать один из режимов PvP и заглянуть на свежую локацию.

Участникам теста предлагается оценить одну из зон открытого мира, а также сразиться в формате «Командного боя» (TDM). Однако просто так в PvP попасть нельзя — сначала нужно создать клан, что делается через диалог с Регистратором в башне Мавроди. После этого в меню игры появляется вкладка «Войны», где и активируется доступ к режиму.

Разработчики отдельно отметили, что тест проводится в закрытом формате, но приглашения продолжают рассылаться. Если вы ещё не получили ключ, можно оставить заявку на участие прямо через страницу PIONER в Steam — дополнительные волны доступа планируются в ближайшее время.

Кроме PvP и новой локации, студия также поделилась изображениями АЗС, которая станет частью окружения одной из карт. Подобные детали намекают на проработанную атмосферу и приближение к более стабильной версии проекта.