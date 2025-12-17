ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.6 778 оценок

"Бесконечные баги и сервера, которые не смогли": российский шутер PIONER утонул в дизлайках на релизе

Gutsz Gutsz

Долгожданный выход амбициозного отечественного ММО-шутера PIONER в раннем доступе обернулся настоящей бурей негодования. 16 декабря игра стала доступна как в сервисе "Игры Ростелеком" (для аудитории из России и Беларуси), так и в Steam. И если на отечественных площадках прямая система оценок скрыта, то пользователи магазина Valve в выражениях не стеснялись: на момент написания новости проект имеет «Смешанные» отзывы, где положительные оценки составляют всего около - 46%.

Игроки массово жалуются на катастрофическое техническое состояние игры. Главной проблемой стала невозможность пройти дальше обучения: после завершения пролога многие сталкиваются с бесконечной загрузкой или вылетами, которые к тому же удаляют весь достигнутый прогресс. Ситуацию усугубляют слабые сервера, которые не справляются даже с онлайном, не достигающим и тысячи человек (пиковый онлайн в Steam зафиксирован на отметке 903 игрока).

«Как можно было запороть буквально самое начало игры?», — пишет один из разгневанных пользователей, оформивший возврат средств. Другие отмечают, что с момента демо-версий состояние проекта не улучшилось, а некоторые баги перекочевали в релиз прямиком оттуда.

Тем не менее, среди потока критики встречаются и позитивные отклики. Часть аудитории хвалит PIONER за густую постсоветскую атмосферу, сравнимую со S.T.A.L.K.E.R. и Metro, неплохую оптимизацию на мощных системах и интригующий лор. Защитники проекта призывают дать авторам время, напоминая, что игра все-таки находится в статусе «Early Access».

В «Играх Ростелеком» ситуация не яснее: официальных рейтингов нет, но в соцсетях пользователи сообщают о схожих проблемах, дополненных сложностями с запуском через специфический лаунчер площадки.

Стоит помнить, что PIONER запустился именно в рамках раннего доступа, что подразумевает наличие багов и недоработок. Если разработчики из GFA Games оперативно отреагируют на фидбек и устранят критические ошибки, блокирующие прогресс, у шутера есть все шансы восстановить репутацию и раскрыть свой потенциал.

Комментарии:  43
Renslayer
слабые сервера, которые не справляются даже с онлайном, не достигающим и тысячи человек (пиковый онлайн в Steam зафиксирован на отметке 903 игрока

😂😂😂😂😂

15
A E

Ж)

Redcorsair

На целых 100 человек больше чем в Конкорде, уже успех)))

1
Alex40001
"Стоит помнить, что PIONER запустился именно в рамках раннего доступа, что подразумевает наличие багов и недоработок."

стоит помнить что до этого было несколько тестирований и демо и картина ни как не изменилась так что ожидать чуда что она через какой то период(полгода-год) станет лучше не стоит

11
Redcorsair

Да они уже продали лохам (ростелеком) игру, можно закрывать.

Ольга Бузова

Тебе не поставят плохую оценку если некуда будет ставить

---- ростелеком

11
нитгитлистер

если бы да кабы... позорище

8
Ahnx

А каким боком оно российское?

Данный товар недоступен в вашем регионе

Туда ему и дорога.

8
BigLizard

То якуты со своим постапокалипсисом где-то в США, то вот эти неизвестно кто, продавшие людям не запускающуюся игру. И всё это за один год. Подливаем масла в огонь отношений к России?

5
SVolf

The Day Before был выпущен в декабре 2023, то есть 2 года назад

ratte88
Защитники проекта призывают дать авторам время, напоминая, что игра все-таки находится в статусе «Early Access».

Эти дебилы продавали предзаказ для раннего доступа?
Т.е. где-то в России существуют люди, которые купили предзаказ на площадке РТ (где нет возвратов) для раннего доступа?

5
Лидер 666

а скок там стоит игра? вроде же около 1000 или 1500 это не деньги же, ща бы реветь за возврат, ладно бы 5-10к, хотя понимаю люди бедные ценят каждую копеечку

8
Renslayer Лидер 666

Всмысле не деньги?? Можно бутылку вина купить (несказанно большее удовольствие,чем отдавать деньги сомнительной площадке) Или пару кило хороших пельметосов. Не деньги у него, ишь.

5
olegusss Renslayer

Даже бутылку хорошего коньяка по акции )

askazanov

Потому что надо было сингл пилить, а неза баблом гнаться ))))

5
Кей Овальд

И туда его. Блокируете игры для своих же сограждан - получайте ненависть.

4
ZAUSA

Кто вам в Ростелекоме игру блокирует, Роскомнадзор?

4
Кей Овальд ZAUSA

В Ростелекоме не блокирует, на нормальных площадках блокирует.

2
ZAUSA Кей Овальд
В Ростелекоме не блокирует, на нормальных площадках блокирует.

Нормальная площадка не работает в России и не принимает напрямую деньги от российских игроков.

1
Лидер 666

а я взял аренду ток что на 4 часа в стиме, ща скачаю проверю что там )))) купить сам в стиме не могу, но если вдруг игра топ и ее хейтят по фану, то пойду в ростелеком , кстати вес игры почти 100 гигов , качать час еще)

3
Ba1istiquePro

игра кал кстати

