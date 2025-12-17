"Бесконечные баги и сервера, которые не смогли": российский шутер PIONER утонул в дизлайках на релизе

Долгожданный выход амбициозного отечественного ММО-шутера PIONER в раннем доступе обернулся настоящей бурей негодования. 16 декабря игра стала доступна как в сервисе "Игры Ростелеком" (для аудитории из России и Беларуси), так и в Steam. И если на отечественных площадках прямая система оценок скрыта, то пользователи магазина Valve в выражениях не стеснялись: на момент написания новости проект имеет «Смешанные» отзывы, где положительные оценки составляют всего около - 46%.

Игроки массово жалуются на катастрофическое техническое состояние игры. Главной проблемой стала невозможность пройти дальше обучения: после завершения пролога многие сталкиваются с бесконечной загрузкой или вылетами, которые к тому же удаляют весь достигнутый прогресс. Ситуацию усугубляют слабые сервера, которые не справляются даже с онлайном, не достигающим и тысячи человек (пиковый онлайн в Steam зафиксирован на отметке 903 игрока).

«Как можно было запороть буквально самое начало игры?», — пишет один из разгневанных пользователей, оформивший возврат средств. Другие отмечают, что с момента демо-версий состояние проекта не улучшилось, а некоторые баги перекочевали в релиз прямиком оттуда.

Тем не менее, среди потока критики встречаются и позитивные отклики. Часть аудитории хвалит PIONER за густую постсоветскую атмосферу, сравнимую со S.T.A.L.K.E.R. и Metro, неплохую оптимизацию на мощных системах и интригующий лор. Защитники проекта призывают дать авторам время, напоминая, что игра все-таки находится в статусе «Early Access».

В «Играх Ростелеком» ситуация не яснее: официальных рейтингов нет, но в соцсетях пользователи сообщают о схожих проблемах, дополненных сложностями с запуском через специфический лаунчер площадки.

Стоит помнить, что PIONER запустился именно в рамках раннего доступа, что подразумевает наличие багов и недоработок. Если разработчики из GFA Games оперативно отреагируют на фидбек и устранят критические ошибки, блокирующие прогресс, у шутера есть все шансы восстановить репутацию и раскрыть свой потенциал.