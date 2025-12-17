"Бесконечные баги и сервера, которые не смогли": российский шутер PIONER утонул в дизлайках на релизе

Долгожданный выход амбициозного отечественного ММО-шутера PIONER в раннем доступе обернулся настоящей бурей негодования. 16 декабря игра стала доступна как в сервисе "Игры Ростелеком" (для аудитории из России и Беларуси), так и в Steam. И если на отечественных площадках прямая система оценок скрыта, то пользователи магазина Valve в выражениях не стеснялись: на момент написания новости проект имеет «Смешанные» отзывы, где положительные оценки составляют всего около - 46%.
Игроки массово жалуются на катастрофическое техническое состояние игры. Главной проблемой стала невозможность пройти дальше обучения: после завершения пролога многие сталкиваются с бесконечной загрузкой или вылетами, которые к тому же удаляют весь достигнутый прогресс. Ситуацию усугубляют слабые сервера, которые не справляются даже с онлайном, не достигающим и тысячи человек (пиковый онлайн в Steam зафиксирован на отметке 903 игрока).
«Как можно было запороть буквально самое начало игры?», — пишет один из разгневанных пользователей, оформивший возврат средств. Другие отмечают, что с момента демо-версий состояние проекта не улучшилось, а некоторые баги перекочевали в релиз прямиком оттуда.
Тем не менее, среди потока критики встречаются и позитивные отклики. Часть аудитории хвалит PIONER за густую постсоветскую атмосферу, сравнимую со S.T.A.L.K.E.R. и Metro, неплохую оптимизацию на мощных системах и интригующий лор. Защитники проекта призывают дать авторам время, напоминая, что игра все-таки находится в статусе «Early Access».
В «Играх Ростелеком» ситуация не яснее: официальных рейтингов нет, но в соцсетях пользователи сообщают о схожих проблемах, дополненных сложностями с запуском через специфический лаунчер площадки.
Стоит помнить, что PIONER запустился именно в рамках раннего доступа, что подразумевает наличие багов и недоработок. Если разработчики из GFA Games оперативно отреагируют на фидбек и устранят критические ошибки, блокирующие прогресс, у шутера есть все шансы восстановить репутацию и раскрыть свой потенциал.
стоит помнить что до этого было несколько тестирований и демо и картина ни как не изменилась так что ожидать чуда что она через какой то период(полгода-год) станет лучше не стоит
Да они уже продали лохам (ростелеком) игру, можно закрывать.
Тебе не поставят плохую оценку если некуда будет ставить
---- ростелеком
если бы да кабы... позорище
А каким боком оно российское?
Туда ему и дорога.
То якуты со своим постапокалипсисом где-то в США, то вот эти неизвестно кто, продавшие людям не запускающуюся игру. И всё это за один год. Подливаем масла в огонь отношений к России?
The Day Before был выпущен в декабре 2023, то есть 2 года назад
Эти дебилы продавали предзаказ для раннего доступа?
Т.е. где-то в России существуют люди, которые купили предзаказ на площадке РТ (где нет возвратов) для раннего доступа?
а скок там стоит игра? вроде же около 1000 или 1500 это не деньги же, ща бы реветь за возврат, ладно бы 5-10к, хотя понимаю люди бедные ценят каждую копеечку
Всмысле не деньги?? Можно бутылку вина купить (несказанно большее удовольствие,чем отдавать деньги сомнительной площадке) Или пару кило хороших пельметосов. Не деньги у него, ишь.
Даже бутылку хорошего коньяка по акции )
Потому что надо было сингл пилить, а неза баблом гнаться ))))
И туда его. Блокируете игры для своих же сограждан - получайте ненависть.
Кто вам в Ростелекоме игру блокирует, Роскомнадзор?
В Ростелекоме не блокирует, на нормальных площадках блокирует.
Нормальная площадка не работает в России и не принимает напрямую деньги от российских игроков.
а я взял аренду ток что на 4 часа в стиме, ща скачаю проверю что там )))) купить сам в стиме не могу, но если вдруг игра топ и ее хейтят по фану, то пойду в ростелеком , кстати вес игры почти 100 гигов , качать час еще)
игра кал кстати