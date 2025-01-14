Более 100 тысяч человек уже добавили MMO-шутер Pioner в свой список желаний

Интенсивная, мрачная, ориентированная на выживание MMOFPS звучит для многих как отличный рекламный ход. Именно этого и добивается амбициозная Pioner, которая берет за основу атмосферу и напряжение таких шутеров, как Stalker 2 и Escape From Tarkov, и превращает их в кооп MMO. Судя по всему, Pioner уже приглянулась многим, поскольку игра активно пополняет списки желаний игроков в Steam..

Проект определенно пользуется большим интересом среди игроков - настолько, что CFAGames сообщила, что более 100 000 человек уже добавили игру в свой вишлист, и это всего через месяц после того, как ее страница появилась в Steam. Вряд ли это позволит сравниться российскому MMO-шутеру PIONERс такими крупными проектами для ПК, как Elden Ring Nightrein и Ark 2, но это довольно внушительный показатель, если учесть, что с момента ее появления в магазине Valve прошло не так уж много времени.

Ориентировочная дата релиза Pioner - 2025 год. Впрочем, вы можете записаться в бета-тестеры игры, если хотите опробовать ее как можно раньше.