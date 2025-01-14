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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 572 оценки

Более 100 тысяч человек уже добавили MMO-шутер Pioner в свой список желаний

Gruz_
Новости

Интенсивная, мрачная, ориентированная на выживание MMOFPS звучит для многих как отличный рекламный ход. Именно этого и добивается амбициозная Pioner, которая берет за основу атмосферу и напряжение таких шутеров, как Stalker 2 и Escape From Tarkov, и превращает их в кооп MMO. Судя по всему, Pioner уже приглянулась многим, поскольку игра активно пополняет списки желаний игроков в Steam..

Проект определенно пользуется большим интересом среди игроков - настолько, что CFAGames сообщила, что более 100 000 человек уже добавили игру в свой вишлист, и это всего через месяц после того, как ее страница появилась в Steam. Вряд ли это позволит сравниться российскому MMO-шутеру PIONERс такими крупными проектами для ПК, как Elden Ring Nightrein и Ark 2, но это довольно внушительный показатель, если учесть, что с момента ее появления в магазине Valve прошло не так уж много времени.

Ориентировочная дата релиза Pioner - 2025 год. Впрочем, вы можете записаться в бета-тестеры игры, если хотите опробовать ее как можно раньше.

15
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Альбиберчери

всегда радуют новости когда наши создают игру которая нравится во всём мире

12
rtnrwv
Если вы когда-нибудь думали, что из Stalker 2 могла бы получиться отличная онлайновая MMO

я всегда думал , почему он вообще существует

4
Темный-Властелин

у меня сотня игр так же висит в желаемом)))

0
Alex Row

Напомните, сколько добавлений в вишлист и предзаказов было у the day before?

-5
Александр Назарко

для бесплатной ммошки - это супер плохие цифры

-5
Лидер Z

Кто сказал что бесплатная? Она более чем платная + донат, но она не выйдет в этом году, бета тест даже закрытый не сделали, о чем речь..

2
Brock_Harrison Лидер Z

это сначала будет платная но как только просядят подписки то переведут на ф2п модель. так было со многими ммо, например после падения подписчиков ммо Star Trek Online и SW online перевели на ф2п модель.

1
Лидер Z Brock_Harrison

Пусть выйдет сначала , если честно фиолетово платно бесплатно, бабки не проблема, главное что бы в игре синг был интересный, онлайн не интересует особо

2
Brock_Harrison Лидер Z

сингл будет 1 в 1 аля метро и сталкер что плохо.

-3
SGate

Я не в их числе.

-6
Madiark

Какой то ммотрэш выйдет в итоге я уверен

-6
WerGC

я не в их числе,пока какая то мутная хрень

-6
Sinerous

И в итоге будет как с The Day Before

-10
Rаyden

Это врядли. Якуты доили доверчивого инвестора-одиночку, а потом красиво ушли в закат. А эти сидят под крылом у Тенцента, он постоянно мониторит проект, выдвигает свои требования. Так что можно ожидать плюс/минус уровень других ММОшек Тенцента.

0
вупсич пупсич

Очень зря, игра сильно разочарует

-12
SteadyMorgathus

Ты видел во сне?или карты показали?)

1