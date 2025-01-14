Более 100 тысяч человек уже добавили MMO-шутер Pioner в свой список желаний

Интенсивная, мрачная, ориентированная на выживание MMOFPS звучит для многих как отличный рекламный ход. Именно этого и добивается амбициозная Pioner, которая берет за основу атмосферу и напряжение таких шутеров, как Stalker 2 и Escape From Tarkov, и превращает их в кооп MMO. Судя по всему, Pioner уже приглянулась многим, поскольку игра активно пополняет списки желаний игроков в Steam..
Проект определенно пользуется большим интересом среди игроков - настолько, что CFAGames сообщила, что более 100 000 человек уже добавили игру в свой вишлист, и это всего через месяц после того, как ее страница появилась в Steam. Вряд ли это позволит сравниться российскому MMO-шутеру PIONERс такими крупными проектами для ПК, как Elden Ring Nightrein и Ark 2, но это довольно внушительный показатель, если учесть, что с момента ее появления в магазине Valve прошло не так уж много времени.
Ориентировочная дата релиза Pioner - 2025 год. Впрочем, вы можете записаться в бета-тестеры игры, если хотите опробовать ее как можно раньше.
всегда радуют новости когда наши создают игру которая нравится во всём мире
я всегда думал , почему он вообще существует
у меня сотня игр так же висит в желаемом)))
Напомните, сколько добавлений в вишлист и предзаказов было у the day before?
для бесплатной ммошки - это супер плохие цифры
Кто сказал что бесплатная? Она более чем платная + донат, но она не выйдет в этом году, бета тест даже закрытый не сделали, о чем речь..
это сначала будет платная но как только просядят подписки то переведут на ф2п модель. так было со многими ммо, например после падения подписчиков ммо Star Trek Online и SW online перевели на ф2п модель.
Пусть выйдет сначала , если честно фиолетово платно бесплатно, бабки не проблема, главное что бы в игре синг был интересный, онлайн не интересует особо
сингл будет 1 в 1 аля метро и сталкер что плохо.
Я не в их числе.
Какой то ммотрэш выйдет в итоге я уверен
я не в их числе,пока какая то мутная хрень
И в итоге будет как с The Day Before
Это врядли. Якуты доили доверчивого инвестора-одиночку, а потом красиво ушли в закат. А эти сидят под крылом у Тенцента, он постоянно мониторит проект, выдвигает свои требования. Так что можно ожидать плюс/минус уровень других ММОшек Тенцента.
Очень зря, игра сильно разочарует
Ты видел во сне?или карты показали?)