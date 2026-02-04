Для PIONER вышло обновление EA 0.1.1 Глубины Тартара часть 2

- Добавлен мировой ивент «Сила Земли»;
- Добавлен секретный мировой ивент «Подарок с небес»;
- Интегрировано оружие «Кабан» и «Гибрид» доступные для получения в новых мировых ивентах «Сила Земли» и «Подарок с небес»;
- Интегрировано оружие «Петух» доступное для получения в новых мировых ивентах «Сила Земли» и «Подарок с небес»;
- Появились специальные рецепты для даунгрейда ресурсов доступные у некоторых торговцев.
Исправления:
- Исправлено описание для доступа к рейду «Крабовый Остров», вход туда возможен после первичного знакомства с Джорубой, и только с Бродячего Перевала;
- Доработаны места подъема на Крабовом Острове - ранее пользователи сталкивались с проблемами вскарабкивания;
- Исправлена проблема с гейзерами, которые не появлялись в финальном сегменте для доступа к платформе, что завершает рейд-миссию «Крабовый Остров»;
- Исправление звуков перезарядки оружия «Торнадо»;
- Исправление перка «Гексы не пахнут». Теперь с каждого моба больше не валится 100 гексов, как было ранее :(
- Комплексное увеличение прочности оружия. В среднем время жизни оружия до поломки увеличено до 2-х раз;
- Значительно уменьшена задержка перед пропуском диалога - теперь скипать беседы станет проще;
- Полный перезапуск квестов «Второсортный Мидас» и «Дыши Глубже» для исправления софтлоков;
- Исправлена возможность изменять редкость контейнера с лутом убитого противника;
- Исправлена некорректная работа модификаторов цены покупки и продажи предметов у торговцев;
- Исправлена работа автоматического режима стрельбы на всех видах оружия;
- Исправлено начисление прогресса достижений «Собиратель обвесов I, II, III» и «Оружейный барон I, II, III» на картах открытого мира;
- Исправлено некорректное отображение прогресса достижений «Раскрытый потенциал I, II, III» и «Попробовать всё в жизни»;
- Исправлено обновление ассортимента торговцев в зависимости от уровня игрока;(я купил фиолетовый рюкзак)
- Исправлен подсчёт прогресса для достижения «Золотые руки»;
- Исправлены утечки памяти на игровом сервере;
- Исправлен краш при загрузке на серверные карты.
В это еще играют?)
Играют, + еще сколько-то наскребется в мега площадки затмившей сам стим)))
Планировал залететь пока не случился роскомнадзорплей
Плейтест выглядел как среднеунылые пострелушки (но мне теперь именно такое и надо)
Ну, вот бета-тестерам обновку подогнали. Как говорится, тестируйте и отписывайтесь.
это пре альфа платная для любителей обмазаться и орать по всему интернету, что это нутела с пеной у рта.=) Надо же как то оправдать себя за то, что ты мамонт вот и злоба на адекватных геймеров))