Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.4 862 оценки

Для PIONER вышло обновление EA 0.1.1 Глубины Тартара часть 2

WerGC WerGC
  • Добавлен мировой ивент «Сила Земли»;
  • Добавлен секретный мировой ивент «Подарок с небес»;
  • Интегрировано оружие «Кабан» и «Гибрид» доступные для получения в новых мировых ивентах «Сила Земли» и «Подарок с небес»;
  • Интегрировано оружие «Петух» доступное для получения в новых мировых ивентах «Сила Земли» и «Подарок с небес»;
  • Появились специальные рецепты для даунгрейда ресурсов доступные у некоторых торговцев.

Исправления:

  • Исправлено описание для доступа к рейду «Крабовый Остров», вход туда возможен после первичного знакомства с Джорубой, и только с Бродячего Перевала;
  • Доработаны места подъема на Крабовом Острове - ранее пользователи сталкивались с проблемами вскарабкивания;
  • Исправлена проблема с гейзерами, которые не появлялись в финальном сегменте для доступа к платформе, что завершает рейд-миссию «Крабовый Остров»;
  • Исправление звуков перезарядки оружия «Торнадо»;
  • Исправление перка «Гексы не пахнут». Теперь с каждого моба больше не валится 100 гексов, как было ранее :(
  • Комплексное увеличение прочности оружия. В среднем время жизни оружия до поломки увеличено до 2-х раз;
  • Значительно уменьшена задержка перед пропуском диалога - теперь скипать беседы станет проще;
  • Полный перезапуск квестов «Второсортный Мидас» и «Дыши Глубже» для исправления софтлоков;
  • Исправлена возможность изменять редкость контейнера с лутом убитого противника;
  • Исправлена некорректная работа модификаторов цены покупки и продажи предметов у торговцев;
  • Исправлена работа автоматического режима стрельбы на всех видах оружия;
  • Исправлено начисление прогресса достижений «Собиратель обвесов I, II, III» и «Оружейный барон I, II, III» на картах открытого мира;
  • Исправлено некорректное отображение прогресса достижений «Раскрытый потенциал I, II, III» и «Попробовать всё в жизни»;
  • Исправлено обновление ассортимента торговцев в зависимости от уровня игрока;(я купил фиолетовый рюкзак)
  • Исправлен подсчёт прогресса для достижения «Золотые руки»;
  • Исправлены утечки памяти на игровом сервере;
  • Исправлен краш при загрузке на серверные карты.
Комментарии:  5
Barred

В это еще играют?)

3
z8TiREX8z

Играют, + еще сколько-то наскребется в мега площадки затмившей сам стим)))

A E

Планировал залететь пока не случился роскомнадзорплей

Плейтест выглядел как среднеунылые пострелушки (но мне теперь именно такое и надо)

Egik81

Ну, вот бета-тестерам обновку подогнали. Как говорится, тестируйте и отписывайтесь.

2
Джонни ди

это пре альфа платная для любителей обмазаться и орать по всему интернету, что это нутела с пеной у рта.=) Надо же как то оправдать себя за то, что ты мамонт вот и злоба на адекватных геймеров))