ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.1 717 оценок

Для пользователей из России и Беларуси шутер PIONER будет доступен только на новой площадке "Игры Ростелеком"

Extor Menoger Extor Menoger

Студия GFA Games официально дала старт предзаказам своего амбициозного проекта PIONER, одновременно раскрыв детали распространения игры. Для пользователей из России и Беларуси Action-MMORPG будет доступна эксклюзивно на новой цифровой платформе "Игры Ростелеком". Разработчики подтвердили, что выход в ранний доступ на этой площадке состоится 16 декабря текущего года.

В связи с эксклюзивным статусом, процедура покупки имеет свои особенности. На данный момент регистрация в сервисе Игры Ростелеком возможна только при наличии российского номера телефона. Именно через этот магазин будет распространяться П -версия игры для отечественного рынка. Стоимость стандартного издания установлена на отметке 1499 рублей.

Администрация платформы поощряет ранних покупателей специальными бонусами. Те, кто оформит заказ в сервисе Игры Ростелеком до 15 декабря включительно, получат Эксклюзивный набор предзаказа. В состав комплекта входят уникальные предметы, недоступные другим путем: титул Основатель, полная экипировка Ренегат, аксессуары Жуткий брелок и Часы Катана, три скина на оружие, а также 500 Кристаллов Эфритана.

92
127
Комментарии:  127
Ваш комментарий
devildoom

ясно можно забыть про эту игру

57
BigTrain

О торрентах не слышали ?

26
ОгурчикЮрец BigTrain

ааа да точно, ммо же есть на торрентах. Ты да же не знаешь что за игра.

25
Di Raizel BigTrain

Это онлайн проект, ты из какого подвала вылез?

13
selfreaver

Норм старт, чисто с похорон начали

39
Fedaykin
20
endg

Очень зря. Я куплю на новой площадке, интересно же новое место и надо поддержать наших слонов!💪

35
Djambabalembo endg

ничего смешнее сегодня я не читал)

6
Кей Овальд

Это ж нифига себе самоубийство студии в прямом эфире, блин. Даже не ВК, а ещё большая хрень.
Это ж просто безумие, просто сили игру.

29
JohnyKitamao

почему слили? цель игры, как и любого продукта это продажа. они продали в эксклюзивы, всё
конечная цель выполнена
какая разница кто купит? рандомный вася или владелец какой то фирмы/компании

7
Кей Овальд JohnyKitamao

А как же репутация? Для ММО-игры, которые играются в долгую, это крайне важно.

6
cthulhu42 JohnyKitamao

А играть в нее тоже ростелеком будет?))))

3
Ольга Бузова
18
Святой Джо
14
Abarmot90

😂😂😂

17
Ольга Бузова

Вот такая вот загадка

1
ДЕНИСКА_омск

это угар товарищи...

Armen 88

Короче,как показывает практика,российские разработчики такие же алчные и никчемные,как западные.Плюю на вас и на ваши жалкие игры.Играйте в свою экслюзивность сами.

15
ratte88

Я бы сказал, ещё хуже западных. Я в тундру играл и гайдзины не раз показали свою убл#$скую натуру, когда американцам чуть ли зад вылизывали, а русских игнорировали годами.

5
Kalaka Whitewing

Только сейчас понял? А как же индустрия мобильных игр? В этой сфере у нас профессиональные скамеры. )

Armen 88 Kalaka Whitewing

Боюсь для меня такой индустрии никогда не существовало.

Сергей Бачинец

Ну если студии настолько не нужны игроки и деньги, то кто им будет мешать. Помянем проект.

13
MovableAlbin

Помянем

13
ant 36436

Не чокаясь.

Там ещё валберис площадку делает. Будет у нас 100 плащадок по 1 игре на каждой.

7
Prestоn

Ахахахппах

10
Джонни ди

заплатили видать, сами разрабы в успех игры уже не верят, решили так хотя бы отбить деньги в 0)))

9
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ