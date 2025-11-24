Для пользователей из России и Беларуси шутер PIONER будет доступен только на новой площадке "Игры Ростелеком"

Студия GFA Games официально дала старт предзаказам своего амбициозного проекта PIONER, одновременно раскрыв детали распространения игры. Для пользователей из России и Беларуси Action-MMORPG будет доступна эксклюзивно на новой цифровой платформе "Игры Ростелеком". Разработчики подтвердили, что выход в ранний доступ на этой площадке состоится 16 декабря текущего года.
В связи с эксклюзивным статусом, процедура покупки имеет свои особенности. На данный момент регистрация в сервисе Игры Ростелеком возможна только при наличии российского номера телефона. Именно через этот магазин будет распространяться П -версия игры для отечественного рынка. Стоимость стандартного издания установлена на отметке 1499 рублей.
Администрация платформы поощряет ранних покупателей специальными бонусами. Те, кто оформит заказ в сервисе Игры Ростелеком до 15 декабря включительно, получат Эксклюзивный набор предзаказа. В состав комплекта входят уникальные предметы, недоступные другим путем: титул Основатель, полная экипировка Ренегат, аксессуары Жуткий брелок и Часы Катана, три скина на оружие, а также 500 Кристаллов Эфритана.
ясно можно забыть про эту игру
О торрентах не слышали ?
ааа да точно, ммо же есть на торрентах. Ты да же не знаешь что за игра.
Это онлайн проект, ты из какого подвала вылез?
Норм старт, чисто с похорон начали
Очень зря. Я куплю на новой площадке, интересно же новое место и надо поддержать наших слонов!💪
ничего смешнее сегодня я не читал)
Это ж нифига себе самоубийство студии в прямом эфире, блин. Даже не ВК, а ещё большая хрень.
Это ж просто безумие, просто сили игру.
почему слили? цель игры, как и любого продукта это продажа. они продали в эксклюзивы, всё
конечная цель выполнена
какая разница кто купит? рандомный вася или владелец какой то фирмы/компании
А как же репутация? Для ММО-игры, которые играются в долгую, это крайне важно.
А играть в нее тоже ростелеком будет?))))
😂😂😂
Вот такая вот загадка
это угар товарищи...
Короче,как показывает практика,российские разработчики такие же алчные и никчемные,как западные.Плюю на вас и на ваши жалкие игры.Играйте в свою экслюзивность сами.
Я бы сказал, ещё хуже западных. Я в тундру играл и гайдзины не раз показали свою убл#$скую натуру, когда американцам чуть ли зад вылизывали, а русских игнорировали годами.
Только сейчас понял? А как же индустрия мобильных игр? В этой сфере у нас профессиональные скамеры. )
Боюсь для меня такой индустрии никогда не существовало.
Ну если студии настолько не нужны игроки и деньги, то кто им будет мешать. Помянем проект.
Помянем
Не чокаясь.
Там ещё валберис площадку делает. Будет у нас 100 плащадок по 1 игре на каждой.
Ахахахппах
заплатили видать, сами разрабы в успех игры уже не верят, решили так хотя бы отбить деньги в 0)))