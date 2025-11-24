Для пользователей из России и Беларуси шутер PIONER будет доступен только на новой площадке "Игры Ростелеком"

Студия GFA Games официально дала старт предзаказам своего амбициозного проекта PIONER, одновременно раскрыв детали распространения игры. Для пользователей из России и Беларуси Action-MMORPG будет доступна эксклюзивно на новой цифровой платформе "Игры Ростелеком". Разработчики подтвердили, что выход в ранний доступ на этой площадке состоится 16 декабря текущего года.

В связи с эксклюзивным статусом, процедура покупки имеет свои особенности. На данный момент регистрация в сервисе Игры Ростелеком возможна только при наличии российского номера телефона. Именно через этот магазин будет распространяться П -версия игры для отечественного рынка. Стоимость стандартного издания установлена на отметке 1499 рублей.

Администрация платформы поощряет ранних покупателей специальными бонусами. Те, кто оформит заказ в сервисе Игры Ростелеком до 15 декабря включительно, получат Эксклюзивный набор предзаказа. В состав комплекта входят уникальные предметы, недоступные другим путем: титул Основатель, полная экипировка Ренегат, аксессуары Жуткий брелок и Часы Катана, три скина на оружие, а также 500 Кристаллов Эфритана.