Федеральная налоговая служба направила в суд заявление о банкротстве разработчиков Pioner

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием признать несостоятельным общество с ограниченной ответственностью ГФАГЕЙМС. Данная организация выступает отечественным разработчиком многопользовательского шутера Pioner.

Согласно официальным материалам Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, уполномоченный орган направил заявление в суд 29 мая 2026 года. Сообщение о начале этого процесса было опубликовано в реестре 3 июня 2026 года. На текущий момент зафиксирован юридический факт подачи заявления налоговой службой, однако судебное решение о признании организации банкротом или о старте процедуры несостоятельности пока не вынесено.

Финансовые трудности студии GFA Games начали активно обсуждаться весной 2026 года. В апреле стало известно, что Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ГФАГЕЙМС в крупных финансовых структурах, включая Альфа-банк и Райффайзен Банк. Ограничения ввели из-за задолженности по налоговым обязательствам на общую сумму более 13 млн рублей. Одновременно с этим появились сообщения, что российские сотрудники компании не получают заработную плату с февраля 2026 года, а первые задержки начались еще в ноябре 2025 года. Ситуацию осложнило исключение организации из реестра аккредитованных ИТ-компаний, из-за чего студия лишилась государственных льгот.

Разработка проекта Pioner сопровождалась переносами и техническими трудностями. Выход игры в раннем доступе состоялся 16 декабря 2025 года на персональных компьютерах. В России и Беларуси шутер распространяется через платформу Игры Ростелеком в рамках эксклюзивного соглашения, тогда как в остальных регионах он доступен в цифровом магазине Steam. Запуск прошел на фоне технических проблем, включая вылеты и сбои в работе серверов, а пиковый онлайн в Steam составил лишь 1686 человек. На фоне начавшегося судебного разбирательства дальнейшая судьба проекта и его поддержки остается неопределенной.