Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 670 оценок

Игроки раскритиковали новый геймплейный тизер PIONER

IKarasik IKarasik

Разработчики российского MMO-шутера PIONER представили свежий геймплейный тизер, в котором показали нового противника — электрического опального. Этот враг отличается высокой живучестью и опасными атаками: он выпускает электрические разряды по площади, вызывает оглушающие аномалии и способен восстанавливаться благодаря симбиозу с медузами-лекарями. Авторы советуют игрокам держаться на расстоянии и запастись большим количеством патронов.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть игроков осталась недовольна качеством стрельбы. Один из пользователей раскритиковал стрельбу, заявив, что разработчики, судя по всему, никогда не держали в руках реальное оружие.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту проекта. По их мнению, для дебютной игры молодой российской студии результат выглядит достойно, а сравнения со «Сталкером» и крупными студиями некорректны.

Несмотря на критику, интерес к PIONER остаётся высоким — игроки внимательно следят за развитием проекта и ожидают дальнейших анонсов.

23
17
Комментарии: 17
Real Slim Shady

ХАХА почему меня прицел хочет вы...вы..ну вы поняли, через экран?

pov: что видит она на коленях

7
Raphtallia

Это не прицел, это разраб вас хочет вы... вы.. ну вы поняли. =)

Garris1304

В С2 повсеместно так с оптикой

Блоха В Сарафане

Зачем мне знать мнение скуфов из вконтакте? Если для меня это было бы важно, то сейчас бы я сидел в паблике IGM, а не здесь. Ну спасибо хоть за источник, покекал с профилей местных экспертов. Ночью - гении геймдева, днём - пивзоавры и слесари 3 разряда.

6
SpunkyHannibal

Как можно критиковать стрельбу из фэнтэзи оружия? Это же бред. Ладно если бы игра была симулятором оружия типа Таркова, тогда ок, придирки в тему, но тут фантастика, оружие типа кастомное из гвна и палок.. и хр пойми как оно стреляет.. может это нормально для него..?!

5
H-DS

"...критики, приготовьте пакетики..."

ору) критика уже давно перестала нести ценность) нынче это просто стиль жизни)

Еще больше умиляет, как "подростки" не заметили, как сами уже стали "старперами" для более молодых поколений🤣

4
Бабин Син

Сделано за три копейки, если заработает 4 то окупится. Готовцевы одобряют.

3
Wolfenstein

кал треш критикуют ? да не может быть

2
JackBV

Марка оружия - Пистолет Пулемёт ДМГ ( долби мой глаз)

2
Hog2012
По их мнению, для дебютной игры молодой российской студии результат выглядит достойно

Что им мешает сделать отдачу и разброс более вменяемым, уменьшив текущую раза в 2 или 3? Молодость студии? Если хотят чего-то добиться, пускай посмотрят на Helldivers 2, как они начинали, как всё пролюбили и к чему пришли.

1
Borovik-rus

пишут, что делают. Там же в комментах. Вот сейчас именно полировкой и занимаются....

1
Shigofumi

Чё так все к игре пристали в той же борде 4 такая же стрельба всратая .

1
Raphtallia

Мда. Отдача и правда, прощай глаза... Если в целик глядеть, станешь очковой пандой. XD

