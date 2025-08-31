Игроки раскритиковали новый геймплейный тизер PIONER

Разработчики российского MMO-шутера PIONER представили свежий геймплейный тизер, в котором показали нового противника — электрического опального. Этот враг отличается высокой живучестью и опасными атаками: он выпускает электрические разряды по площади, вызывает оглушающие аномалии и способен восстанавливаться благодаря симбиозу с медузами-лекарями. Авторы советуют игрокам держаться на расстоянии и запастись большим количеством патронов.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть игроков осталась недовольна качеством стрельбы. Один из пользователей раскритиковал стрельбу, заявив, что разработчики, судя по всему, никогда не держали в руках реальное оружие.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту проекта. По их мнению, для дебютной игры молодой российской студии результат выглядит достойно, а сравнения со «Сталкером» и крупными студиями некорректны.

Несмотря на критику, интерес к PIONER остаётся высоким — игроки внимательно следят за развитием проекта и ожидают дальнейших анонсов.