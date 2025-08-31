Игроки раскритиковали новый геймплейный тизер PIONER

Разработчики российского MMO-шутера PIONER представили свежий геймплейный тизер, в котором показали нового противника — электрического опального. Этот враг отличается высокой живучестью и опасными атаками: он выпускает электрические разряды по площади, вызывает оглушающие аномалии и способен восстанавливаться благодаря симбиозу с медузами-лекарями. Авторы советуют игрокам держаться на расстоянии и запастись большим количеством патронов.
Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть игроков осталась недовольна качеством стрельбы. Один из пользователей раскритиковал стрельбу, заявив, что разработчики, судя по всему, никогда не держали в руках реальное оружие.
При этом нашлись и те, кто встал на защиту проекта. По их мнению, для дебютной игры молодой российской студии результат выглядит достойно, а сравнения со «Сталкером» и крупными студиями некорректны.
Несмотря на критику, интерес к PIONER остаётся высоким — игроки внимательно следят за развитием проекта и ожидают дальнейших анонсов.
ХАХА почему меня прицел хочет вы...вы..ну вы поняли, через экран?
pov: что видит она на коленях
Это не прицел, это разраб вас хочет вы... вы.. ну вы поняли. =)
В С2 повсеместно так с оптикой
Зачем мне знать мнение скуфов из вконтакте? Если для меня это было бы важно, то сейчас бы я сидел в паблике IGM, а не здесь. Ну спасибо хоть за источник, покекал с профилей местных экспертов. Ночью - гении геймдева, днём - пивзоавры и слесари 3 разряда.
Как можно критиковать стрельбу из фэнтэзи оружия? Это же бред. Ладно если бы игра была симулятором оружия типа Таркова, тогда ок, придирки в тему, но тут фантастика, оружие типа кастомное из гвна и палок.. и хр пойми как оно стреляет.. может это нормально для него..?!
"...критики, приготовьте пакетики..."
ору) критика уже давно перестала нести ценность) нынче это просто стиль жизни)
Еще больше умиляет, как "подростки" не заметили, как сами уже стали "старперами" для более молодых поколений🤣
Сделано за три копейки, если заработает 4 то окупится. Готовцевы одобряют.
кал треш критикуют ? да не может быть
Марка оружия - Пистолет Пулемёт ДМГ ( долби мой глаз)
Что им мешает сделать отдачу и разброс более вменяемым, уменьшив текущую раза в 2 или 3? Молодость студии? Если хотят чего-то добиться, пускай посмотрят на Helldivers 2, как они начинали, как всё пролюбили и к чему пришли.
пишут, что делают. Там же в комментах. Вот сейчас именно полировкой и занимаются....
Чё так все к игре пристали в той же борде 4 такая же стрельба всратая .
Мда. Отдача и правда, прощай глаза... Если в целик глядеть, станешь очковой пандой. XD