Крупное обновление PIONER EA 0.2.0: стабильность и оптимизация

Команда, работающая над шутером PIONER, поделилась подробностями грядущего обновления EA 0.2.0, акцентируя внимание на технических улучшениях. Разработчики стремятся обеспечить более стабильное функционирование серверов. Значительно сократится частота кратковременных отключений, что, по признанию самих создателей, доставит облегчение многим игрокам.

Помимо этого, предприняты шаги для оптимизации сетевого кода, направленные на снижение задержек (пинга) и минимизацию возникновения фризов. Особое внимание уделяется стабилизации механизма сохранений, чтобы уменьшить вероятность потери прогресса игроков. Информацию о контентных нововведениях в обновлении обещают раскрыть позднее.

В Патче 0.2 бестиарий игры пополнят три новых чудища. Раньше вы уже могли видеть этих монстров в новостях игры, но в грядущем обновлении вы наконец сможете с ними подраться.