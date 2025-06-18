MMO-шутер PIONER достиг отметки в 300 000 вишлистов и вошёл в десятку самых популярных демо на Steam Next Fest

Студия GFA Games поделилась приятными новостями связанными с демоверсией ММО-шутера PIONER, несмотря на технические проблемы вначале.
PIONER добавили в список желаемого 300 000 человек, попав в топ-100 Steam по их количеству. А также MMO-шутер вошел в десятку самых популярных демо на фестивале Steam Next Fest.
Что касается технических проблем на старте, авторы сообщают, что стабильность работы серверов восстановлена, но возможны небольшие очереди при заходе.
Также, было собрано много отзывов о багах, балансе экономики, сложности и настройках (включая FOV), которые реализуются в будущем.
Доступ к демке продлили до 22 июня 20:00 МСК.
Пиар пробил дно. Видимо кроме как хвалится добавлением в список желаемого это максимум из возможного. Как говорится когда никто замуж не берет остаётся хвалиться общениями женится.)))
Ахаха, приятная демоверсия. Серьёщно? Прям вот так в глаза ссать? // Денис Лежепеков
А почему 300, кхм.. у тракториста, а не 10 миллионов? Все хотят играть в Pioner, скорее беги за всеми и играй в Pioner, трать свои деньги, как все на/в Pioner.
Похоже, что на подходе очердной скам, на подобии The Day Before.
https://steamdb.info/app/3544860/charts/
как бы это ммо и циферки хотя бы 4 значные должны быть а тут как то и играть не с кем
У меня при попытке поиграть экран чёрным становился, хотя звуки были и менюшка спрашивающая "хочу ли я выйти?" появлялась.
помойка и так много поедателей такого высера брух