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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 641 оценка

MMO-шутер PIONER достиг отметки в 300 000 вишлистов и вошёл в десятку самых популярных демо на Steam Next Fest

Procy_on Procy_on

Студия GFA Games поделилась приятными новостями связанными с демоверсией ММО-шутера PIONER, несмотря на технические проблемы вначале.

PIONER добавили в список желаемого 300 000 человек, попав в топ-100 Steam по их количеству. А также MMO-шутер вошел в десятку самых популярных демо на фестивале Steam Next Fest.

Что касается технических проблем на старте, авторы сообщают, что стабильность работы серверов восстановлена, но возможны небольшие очереди при заходе.

Также, было собрано много отзывов о багах, балансе экономики, сложности и настройках (включая FOV), которые реализуются в будущем.

Доступ к демке продлили до 22 июня 20:00 МСК.

30
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Egik81

Пиар пробил дно. Видимо кроме как хвалится добавлением в список желаемого это максимум из возможного. Как говорится когда никто замуж не берет остаётся хвалиться общениями женится.)))

6
Пользователь ВКонтакте

Ахаха, приятная демоверсия. Серьёщно? Прям вот так в глаза ссать? // Денис Лежепеков

6
Rimasted

А почему 300, кхм.. у тракториста, а не 10 миллионов? Все хотят играть в Pioner, скорее беги за всеми и играй в Pioner, трать свои деньги, как все на/в Pioner.

5
Gruz_

Похоже, что на подходе очердной скам, на подобии The Day Before.

5
Alex40001

https://steamdb.info/app/3544860/charts/

как бы это ммо и циферки хотя бы 4 значные должны быть а тут как то и играть не с кем

3
Ardolon

У меня при попытке поиграть экран чёрным становился, хотя звуки были и менюшка спрашивающая "хочу ли я выйти?" появлялась.

4
Tiger Goose
3
Kentarou

помойка и так много поедателей такого высера брух

2