MMO-шутер PIONER достиг отметки в 300 000 вишлистов и вошёл в десятку самых популярных демо на Steam Next Fest

Студия GFA Games поделилась приятными новостями связанными с демоверсией ММО-шутера PIONER, несмотря на технические проблемы вначале.

PIONER добавили в список желаемого 300 000 человек, попав в топ-100 Steam по их количеству. А также MMO-шутер вошел в десятку самых популярных демо на фестивале Steam Next Fest.

Что касается технических проблем на старте, авторы сообщают, что стабильность работы серверов восстановлена, но возможны небольшие очереди при заходе.

Также, было собрано много отзывов о багах, балансе экономики, сложности и настройках (включая FOV), которые реализуются в будущем.

Доступ к демке продлили до 22 июня 20:00 МСК.