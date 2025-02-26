MMO-шутер PIONER, FBC: Firebreak от Remedy и многое другое покажут на игровой презентации Future Games Show 20 марта

Российская студия GFAGAMES анонсировала, что её MMO-шутер PIONER будет показан на грядущем ивенте Future Games Show, который состоится 20 марта 2025 года. В свежем трейлере мероприятия представили кадры из игры, что привлекло внимание геймеров по всему миру. Но это еще не все: в программе Future Games Show — более 40 игр, среди которых FBC: Firebreak, South of Midnight, Reanimal и Clair Obscur: Expedition 33.

PIONER представляет собой MMO, где акцент сделан на выживание персонажа и исследование постапокалиптического мира. Игрокам предстоит исследовать заброшенные советские заводы, машины, впитавшие в себя землю, и разрушенные поселения, населяемые монстрами и нечистью. Весь этот мир раздирают на части фракции с противоположными взглядами, создавая атмосферу разрушения и хаоса.

Презентацию весной 2025 года ведут известные актёры — Шэдоухарт из Baldur’s Gate 3 и Нолан Норт, знакомый поклонникам серии Uncharted.