Началось открытое бета тестирование ММО шутера PIONER

Пару часов назад стартовало открытое бета-тестирование PIONER. Просто зайдите на страницу PIONER в Steam и запросите доступ. Любой, кто это сделает, автоматически получит доступ к серверу.
Однако открытое бета-тестирование не следует считать официальным запуском игры. Оно состоится позже, но всё ещё в этом году.
ОБТ продлится неделю (до 11 ноября) и предоставит доступ к значительной части контента, хотя и не ко всему. Сюда входят:
- ~30 часов игрового процесса
- Сюжетная кампания (Акты I–V) — полное повествование с ключевыми фракциями, локациями и тайнами острова
- Рейд «Мануфактура» — масштабная PvE-активность на координацию и мастерство
- Учебный рейд «Место крушения» — введение в механику рейдов
- Турнир «Карнаж» — уникальная тактическая карточная мини-игра, содержащая коллекционные колоды, награды и рейтинговые матчи.
- Глобальные квесты — 3 масштабных миссии с мировым боссом
- PvP Deathmatch — сражайся, чтобы стать легендой Тартаруса
- Расширенный Мировой Контент: Обновленные и улучшенные цепочки заданий по Разбойным Пустошам и Мрачным Топям, теперь с улучшенным темпом, наградами и потоком исследования..
После этого будет вайп.
Пару дней назад заходил как была игра кривая так и осталась // Роман Буравинский
О надо зайти сегодня поиграться, ждал эту штучку)
Не советую
в плане оптимизации , стало много лучше.
Играл до открытой беты, как же там все плохо.
Я не хотел ее ругать ну такое чувство, что прошлая бета была не много лучше, хоть и контента было меньше.
Ну тут ну просто ужас, попадания по врагам через раз, такое чувство, что урона нет вообще.
Боты появляются из воздуха.
Урон проходит от ботов когда их нет рядом, может быть такое что ты спрячешься, а урон прошёл какой-то.
Ну и конечно, боты стреляют через стены, кусты, сразу не поймёшь от куда урон идёт.
Ну и конечно озвучка, да она есть, ну что игрок и боты говорят такое чувство 3-4 фразы, и потом по кругу.
РЕЙД, это вообще мусор, все те же проблемы, боты урон не чувствуют, стрельба в голову вообще не решает, стреляют через стены, + попался баг, что когда дошёл до чекпоинта, не смогли реснуть чувака.
Анимации ботов так себе, бот отходит на расстояние 5-7 метров, все он руки опускает, и выстрелы идут на уровне глаз. Так же залазить на всякие ящики, поверхности, это еще то удовольствие, просто так не прыгнуть, надо подойти чуть ли не в плотную, и потом появится стрелочка и ты можешь забраться.
Так же мировые события, все те же проблемы с ботами +события сломаны, из 2 в которых был.
Одно сломался таймер события, потом нет таймера + зависло на 51% прохождения. Одно событие прошёл. Так же боты просто спавнит десятками, которые все с теми же проблемами.
Так же торговля, это вообще как можно было сделать, что когда что-то продаешь \ покупаешь, торговля происходит не мгновенно, а с задержкой в 2-3 секунды.. Там что сидит какой-то чувак и в ручную считает и выдает сдачу и товар?
Ну вот что понравилось, это воспринимать игру как синг, а не ММО, понравилось лутатся, не плохие места на карте, и просто ходить, исследовать. Ну когда встречаешь ботов с озвучкой в 3-4 фразы или пробуешь РЕЙД то сразу все забываешь хорошее.
Квесты, вроде не плохие ну опять там фиксить и фиксить. Попал на один квест, там какой-то ангар, а внутри бабка, утопленница что ли, ну короче босс. Босс просто ужас, он бегает и не останавливаться, и нет таймера, что бы начать в нее стрелять, с трудом ну убил. Так же в этих квестах, сделаны тупые точки возрождения, когда убили.
Этой игре еще надо много лет, что бы она, стала похоже на игру.