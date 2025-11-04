Началось открытое бета тестирование ММО шутера PIONER

Пару часов назад стартовало открытое бета-тестирование PIONER. Просто зайдите на страницу PIONER в Steam и запросите доступ. Любой, кто это сделает, автоматически получит доступ к серверу.

Однако открытое бета-тестирование не следует считать официальным запуском игры. Оно состоится позже, но всё ещё в этом году.

ОБТ продлится неделю (до 11 ноября) и предоставит доступ к значительной части контента, хотя и не ко всему. Сюда входят:

~30 часов игрового процесса

Сюжетная кампания (Акты I–V) — полное повествование с ключевыми фракциями, локациями и тайнами острова

Рейд «Мануфактура» — масштабная PvE-активность на координацию и мастерство

Учебный рейд «Место крушения» — введение в механику рейдов

Турнир «Карнаж» — уникальная тактическая карточная мини-игра, содержащая коллекционные колоды, награды и рейтинговые матчи.

Глобальные квесты — 3 масштабных миссии с мировым боссом

PvP Deathmatch — сражайся, чтобы стать легендой Тартаруса

Расширенный Мировой Контент: Обновленные и улучшенные цепочки заданий по Разбойным Пустошам и Мрачным Топям, теперь с улучшенным темпом, наградами и потоком исследования..

После этого будет вайп.