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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 457 оценок

Новые подробности разработки шутера Pioner: мощная рекламная кампания близка, а скоро будет полноценная демонстрация

Избранный Белиара

Разработка амбициозной Pioner находится в самом разгаре, именно поэтому для привлечения внимания к проекту было решено поведать о состоянии шутера на момент начала лета 2024 года.

Студия GFA Games провела несколько крупных закрытых тестирований и множество более мелких. Открытых тестов не будет в ближайшие 2 месяца. В результате проведения опросов аудитории и благодаря сведениям, полученным от тестировщиков, подверглись исправлению более 1000 недочётов. Наиболее важные категории: балансирование сложности боссов и противников, борьба с багами, фризами и вылетами, а также баланс различных видов оружия.

Большая часть модулей готовы к релизу. Сейчас идёт борьба за улучшение стабильности сетевой игры. Осуществляются попытки обеспечить достойный игровой процесс даже при не самом стабильном подключении. Полируются сюжетная составляющая и главные квестовые линейки. Подразделения студии, уже закончившие работу над своими задачами, занимаются новыми целями (в GFA Games хорошо налажена связь между отделами, по этой причине за качество и количество доступного материала, как обещают создатели, переживать не стоит).

Рекламная кампания Pioner уже близка, а на данный момент существует несколько десятков часов добротного контента. Продолжительная демонстрация - лишь вопрос времени. По мере продвижения рекламы, станут укрепляться взаимоотношения с сообществом.

30
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Oscilograf

Обычно чем мощнее рекламная компания - тем гаже игра. Потому что всё бабло в пиар ушло.

2
tvorog8088

Ну и ладушки.

0
hpi

Оладушки.

-2
1barac9U7ada7

Так заявлено было это это фри ту плей, то есть бесплатно. Зачем тогда эти приколы со шлифовкой? Выпускай как есть в раннем, патчами допилишь, релизное окно маленькое. скоро гигантов подвезут не до этого будет. А то создаётся впечатление что и показывать нечего ...

0
Пользователь ВКонтакте

Это б2п, они ф2п не говорили // Пользователь VK

0
1barac9U7ada7 Пользователь ВКонтакте

ну тогда эта шляпа для таких шляп как ты) этим калом не интересуюсь! вытри губы

0
hpi

А комуняки будут?

-3
martin32

смотря кто разрабы

0
yoshino_kun

Восточные сказки :D

Я думаю Тенсент им бы так не позволил тормозить.

-3