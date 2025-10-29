ЧАТ ИГРЫ
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
Открытая бета российского шутера PIONER стартует 4 ноября - разработчики пошутили о "35 октября"

Российская студия GFAGAMES объявила дату начала открытого бета-тестирования своего многопользовательского шутера PIONER. Игроки смогут опробовать проект 4 ноября, что чуть позже первоначальных планов — ранее запуск был запланирован на октябрь.

Разработчики с юмором прокомментировали перенос, опубликовав сообщение: «Открытое бета-тестирование PIONER начнётся 35 октября… то есть, 4 ноября. Нам потребовалось немного больше времени, чтобы как следует подготовиться. Спасибо за ваше понимание!»

В настоящее время команда проводит нагрузочные тесты серверов, чтобы убедиться в стабильности сетевой инфраструктуры перед открытым запуском. Все желающие могут подать заявку на участие через страницу игры в Steam, однако разработчики предупредили, что доступ получат не все.

Мы одобрим большинство заявок, но, к сожалению, не можем гарантировать доступ всем желающим.

PIONER представляет собой постапокалиптический онлайн-шутер, вдохновлённый советской эстетикой и атмосферой игр вроде S.T.A.L.K.E.R. и Escape from Tarkov. Игроков ждут схватки с мутантами, рейды, динамическая погода и кооперативные миссии. Официальный релиз состоится после завершения бета-тестов.

Не сомневаюсь, что отбор пройдут самые "проверенные" товарищи. А все негативные комментарии будут оперативно удаляться как порочащая социалистический строй буржуазная пропаганда. Вот только в долгосрочной перспективе это не работает.

Еще как

Steam, однако разработчики предупредили, что доступ получат не все — отбор проводится выборочно.

Ну и в каком месте это открытая бета ? Обычный збт, открытая бета это когда каждый без всяких заявок и прочего может скачать и играть

В настоящее время команда проводит нагрузочные тесты серверов, чтобы убедиться в стабильности сетевой инфраструктуры перед открытым запуском. Все желающие могут подать заявку на участие через страницу игры в Steam, однако разработчики предупредили, что доступ получат не все.

заявка на стресс тест сейчас, а обт 4 числа.
это выделено в отдельном абзаце, начало вы значит скипнули, а к последнему предложению придрались.
всё ок с логикой?

Раньше ждал. Уже не жду // Александр Чацкий

подожду фулл релиза и патча как минимум 1.2!Игра все равно на один раз да и донатеть в ней моветон!