Pioner на грани исчезновения: онлайн упал до 11 человек, разработчики молчат

Всего несколько месяцев назад Pioner подавала большие надежды: масштабный открытый мир, хардкорный геймплей, множество биомов, сюжет, побочные квесты, строительство баз и кооператив. Однако после выхода в ранний доступ в декабре 2025 года дела пошли не по плану. Согласно данным SteamDB, за последние сутки пиковое количество одновременно играющих пользователей упало до 11 человек.

Для онлайн-игры, которая позиционировалась как MMORPG с постоянным миром, это фактически означает конец. Если проект закроется, он исчезнет навсегда — офлайн-альтернативы у Pioner нет.

Ситуация усугубляется проблемами внутри студии GFA Games. В начале 2026 года появились сообщения о невыплаченных зарплатах и угрозе банкротства. Руководство тогда заявило, что «в компании всё в порядке», но с тех пор практически не комментировало ситуацию. Последнее обновление в Steam вышло 28 июля — оно касалось незначительных улучшений. В социальных сетях публикуются лишь краткие отчёты о состоянии серверов.

Pioner была заметным проектом: её показывали на E3, в неё вложили значительные средства, а вокруг игры собралось сообщество из миллионов потенциальных поклонников. Игра предлагала разнообразный PvE-опыт с элементами PvP и отличную визуальную составляющую. Однако технические проблемы и неудачный старт в раннем доступе подорвали доверие игроков.

Сейчас Pioner находится в шаге от того, чтобы стать ещё одной амбициозной онлайн-игрой, которая не смогла удержаться на рынке. Остаётся надеяться, что GFA Games найдёт силы и ресурсы, чтобы исправить ситуацию, но время, судя по всему, уже упущено.