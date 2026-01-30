ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.4 861 оценка

Pioner получает второе крупное обновление - "Глубины Тартара"

WerGC WerGC

Второе крупное обновление PIONER уже доступно!

В этом обновлении мы сосредоточились над работой над оптимизацией и графическими улучшениями PIONER. Помимо оптимизации, мы также исправили множество выявленных багов и иных проблем.

Новый контент

  • Новая PvP карта «Рассвет», доступная для режима «Потасовка» 6x6;
  • Новый Рейд “Крабовый Остров”;
  • Добавлены достижения в Steam;
  • Добавлена возможность конвертации ресурсов из редких (синие) в необычные (зеленые);
  • Добавлена возможность скрывать головные уборы в автомате скинов;

Оптимизация

  • Оптимизация игровых серверов;
  • Ускорена загрузка карт;
  • Улучшена оптимизация использования оперативной памяти;
  • Проведена масштабная работа по оптимизации Разбойной Пустоши, Грибной Равнины и Среднеземья, однако работы на них еще не завершены и будут продолжены к следующему обновлению.
  • Внедрена система предварительного кэширования данных, которая убирает множество статтеров по всем локациям игры;
  • Проведена оптимизация моделей персонажей и окружения;
  • Сокращено количество вызовов отрисовки;
  • Улучшена производительность в катсценах; Оптимизированы тиковые объекты;
  • Оптимизация системы локального освещения.

Экономика

  • Уменьшены шансы получения шприцов с адреналином в открытом мире;
  • Исправлены некорректные множители покупки и продажи у некоторых торговцев;
  • Добавлен шанс получения редких (фиолетовых) заготовок оружия из мини-боссов в Среднеземье;
  • Увеличены шансы получения кожи, пластика и ткани;
  • Для редкого и уникального снаряжения изменены материалы и цены на ремонт;

Баланс

  • Значительно увеличена скорострельность оружия “AR-16 Ифрит”;
  • Увеличена максимальная скорострельность Кобальт-19 и его модификаций;
  • Небольшое увеличение урона оружия “ОСА-006” и “Шершень-006”;
  • Переработан урон метательного и устанавливаемого оружия (гранат и мин);
  • Улучшены параметры арбалета;
  • Исправлены характеристики водки.

Задания и события

  • Улучшение поведения NPC, озвучки и навигации игрока в квестах на Разбойной Пустоши, Грибной Равнине, Среднеземье;
  • Переработана система набора очков на мировых событиях таким образом, чтобы большее число игроков могли заработать максимальный уровень наград;
  • Доработка этапов мировых событий на карте Среднеземье для более комфортного прохождения небольшими группами игроков;

Графические улучшения

  • Обновлены анимации Болотной Бабы;
  • Исправлена “рябь” и артефакты растительности в тенях на локациях Грибная Равнина и Мрачные Топи;
  • Обновление липсинков для множества игровых персонажей;
  • Отключены столкновения за пределами игровой зоны;
  • Увеличена детализация интерьеров, доработано освещение на Среднеземье;
  • Исправление множественных визуальных проблем, расположения и клиппинга ассетов;
  • Исправления множественных багов с коллизиями.

Другие исправления:

  • Исправлен подбор для поиска рейдов;
  • Скорректирован UI страницы приобретения валюты;
  • Доработано окно стака предметов в системе торговли;
  • Исправлен баг, при котором убийства с некоторых автоматов не шли в счет достижения за убийства в PvP с автоматов;
  • Автоматический запуск процесса перезарядки;
  • Произведены работы по улучшению системы исчезновения тел персонажей.
  • Стаки ресурсов расширены со 100 до 250 единиц;
  • Исправления множества багов размещенного лута;
  • Коррекция и улучшение мест для взбирания на всех игровых локациях;
  • Добавлена полная текстовая локализация на немецкий язык;
  • Исправлено отображение текстов на всех языках;
  • Внесено множество исправлений в тексты на всех языках.

Желаем вам приятной игры!

Источник  
WerGC

добавлю от себя раньше ресурсов было по 100 теперь по 250 в пачке тем самым появилось место в тайнике,локации грузятся быстрее,новый рейд ну очень долгий,в общем все стало лучше

ant 36436

Глубины Тартара... хорошее название для обновления этой игры.

JIoMTuK

оно живое???

WerGC

отлично играется людей много и наших и буржуев

