Pioner получает второе крупное обновление - "Глубины Тартара"

Второе крупное обновление PIONER уже доступно!
В этом обновлении мы сосредоточились над работой над оптимизацией и графическими улучшениями PIONER. Помимо оптимизации, мы также исправили множество выявленных багов и иных проблем.
Новый контент
- Новая PvP карта «Рассвет», доступная для режима «Потасовка» 6x6;
- Новый Рейд “Крабовый Остров”;
- Добавлены достижения в Steam;
- Добавлена возможность конвертации ресурсов из редких (синие) в необычные (зеленые);
- Добавлена возможность скрывать головные уборы в автомате скинов;
Оптимизация
- Оптимизация игровых серверов;
- Ускорена загрузка карт;
- Улучшена оптимизация использования оперативной памяти;
- Проведена масштабная работа по оптимизации Разбойной Пустоши, Грибной Равнины и Среднеземья, однако работы на них еще не завершены и будут продолжены к следующему обновлению.
- Внедрена система предварительного кэширования данных, которая убирает множество статтеров по всем локациям игры;
- Проведена оптимизация моделей персонажей и окружения;
- Сокращено количество вызовов отрисовки;
- Улучшена производительность в катсценах; Оптимизированы тиковые объекты;
- Оптимизация системы локального освещения.
Экономика
- Уменьшены шансы получения шприцов с адреналином в открытом мире;
- Исправлены некорректные множители покупки и продажи у некоторых торговцев;
- Добавлен шанс получения редких (фиолетовых) заготовок оружия из мини-боссов в Среднеземье;
- Увеличены шансы получения кожи, пластика и ткани;
- Для редкого и уникального снаряжения изменены материалы и цены на ремонт;
Баланс
- Значительно увеличена скорострельность оружия “AR-16 Ифрит”;
- Увеличена максимальная скорострельность Кобальт-19 и его модификаций;
- Небольшое увеличение урона оружия “ОСА-006” и “Шершень-006”;
- Переработан урон метательного и устанавливаемого оружия (гранат и мин);
- Улучшены параметры арбалета;
- Исправлены характеристики водки.
Задания и события
- Улучшение поведения NPC, озвучки и навигации игрока в квестах на Разбойной Пустоши, Грибной Равнине, Среднеземье;
- Переработана система набора очков на мировых событиях таким образом, чтобы большее число игроков могли заработать максимальный уровень наград;
- Доработка этапов мировых событий на карте Среднеземье для более комфортного прохождения небольшими группами игроков;
Графические улучшения
- Обновлены анимации Болотной Бабы;
- Исправлена “рябь” и артефакты растительности в тенях на локациях Грибная Равнина и Мрачные Топи;
- Обновление липсинков для множества игровых персонажей;
- Отключены столкновения за пределами игровой зоны;
- Увеличена детализация интерьеров, доработано освещение на Среднеземье;
- Исправление множественных визуальных проблем, расположения и клиппинга ассетов;
- Исправления множественных багов с коллизиями.
Другие исправления:
- Исправлен подбор для поиска рейдов;
- Скорректирован UI страницы приобретения валюты;
- Доработано окно стака предметов в системе торговли;
- Исправлен баг, при котором убийства с некоторых автоматов не шли в счет достижения за убийства в PvP с автоматов;
- Автоматический запуск процесса перезарядки;
- Произведены работы по улучшению системы исчезновения тел персонажей.
- Стаки ресурсов расширены со 100 до 250 единиц;
- Исправления множества багов размещенного лута;
- Коррекция и улучшение мест для взбирания на всех игровых локациях;
- Добавлена полная текстовая локализация на немецкий язык;
- Исправлено отображение текстов на всех языках;
- Внесено множество исправлений в тексты на всех языках.
Желаем вам приятной игры!
добавлю от себя раньше ресурсов было по 100 теперь по 250 в пачке тем самым появилось место в тайнике,локации грузятся быстрее,новый рейд ну очень долгий,в общем все стало лучше
Глубины Тартара... хорошее название для обновления этой игры.
оно живое???
отлично играется людей много и наших и буржуев