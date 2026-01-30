Pioner получает второе крупное обновление - "Глубины Тартара"

Второе крупное обновление PIONER уже доступно!

В этом обновлении мы сосредоточились над работой над оптимизацией и графическими улучшениями PIONER. Помимо оптимизации, мы также исправили множество выявленных багов и иных проблем.

Новый контент

Новая PvP карта «Рассвет», доступная для режима «Потасовка» 6x6;

Новый Рейд “Крабовый Остров”;

Добавлены достижения в Steam;

Добавлена возможность конвертации ресурсов из редких (синие) в необычные (зеленые);

Добавлена возможность скрывать головные уборы в автомате скинов;

Оптимизация

Оптимизация игровых серверов;

Ускорена загрузка карт;

Улучшена оптимизация использования оперативной памяти;

Проведена масштабная работа по оптимизации Разбойной Пустоши, Грибной Равнины и Среднеземья, однако работы на них еще не завершены и будут продолжены к следующему обновлению.

Внедрена система предварительного кэширования данных, которая убирает множество статтеров по всем локациям игры;

Проведена оптимизация моделей персонажей и окружения;

Сокращено количество вызовов отрисовки;

Улучшена производительность в катсценах; Оптимизированы тиковые объекты;

Оптимизация системы локального освещения.

Экономика

Уменьшены шансы получения шприцов с адреналином в открытом мире;

Исправлены некорректные множители покупки и продажи у некоторых торговцев;

Добавлен шанс получения редких (фиолетовых) заготовок оружия из мини-боссов в Среднеземье;

Увеличены шансы получения кожи, пластика и ткани;

Для редкого и уникального снаряжения изменены материалы и цены на ремонт;

Баланс

Значительно увеличена скорострельность оружия “AR-16 Ифрит”;

Увеличена максимальная скорострельность Кобальт-19 и его модификаций;

Небольшое увеличение урона оружия “ОСА-006” и “Шершень-006”;

Переработан урон метательного и устанавливаемого оружия (гранат и мин);

Улучшены параметры арбалета;

Исправлены характеристики водки.

Задания и события

Улучшение поведения NPC, озвучки и навигации игрока в квестах на Разбойной Пустоши, Грибной Равнине, Среднеземье;

Переработана система набора очков на мировых событиях таким образом, чтобы большее число игроков могли заработать максимальный уровень наград;

Доработка этапов мировых событий на карте Среднеземье для более комфортного прохождения небольшими группами игроков;

Графические улучшения

Обновлены анимации Болотной Бабы;

Исправлена “рябь” и артефакты растительности в тенях на локациях Грибная Равнина и Мрачные Топи;

Обновление липсинков для множества игровых персонажей;

Отключены столкновения за пределами игровой зоны;

Увеличена детализация интерьеров, доработано освещение на Среднеземье;

Исправление множественных визуальных проблем, расположения и клиппинга ассетов;

Исправления множественных багов с коллизиями.

Другие исправления:

Исправлен подбор для поиска рейдов;

Скорректирован UI страницы приобретения валюты;

Доработано окно стака предметов в системе торговли;

Исправлен баг, при котором убийства с некоторых автоматов не шли в счет достижения за убийства в PvP с автоматов;

Автоматический запуск процесса перезарядки;

Произведены работы по улучшению системы исчезновения тел персонажей.

Стаки ресурсов расширены со 100 до 250 единиц;

Исправления множества багов размещенного лута;

Коррекция и улучшение мест для взбирания на всех игровых локациях;

Добавлена полная текстовая локализация на немецкий язык;

Исправлено отображение текстов на всех языках;

Внесено множество исправлений в тексты на всех языках.

Желаем вам приятной игры!