PIONER получила премиальную подписку с безлимитным хранилищем и бонусами

Разработчики из GFA Games объявили о запуске новой подписки PIONER Extra для своего постапокалиптического MMO-проекта PIONER. Сервис носит полностью добровольный характер, но предлагает ряд заметных преимуществ для самых активных игроков.

На текущий момент доступен базовый уровень подписки, который в будущем планируют расширить дополнительными функциями. Уже сейчас пользователи PIONER Extra получают несколько ощутимых бонусов.

Среди них — регулярное начисление премиальной внутриигровой валюты в каждый оплаченный период. Кроме того, подписчикам доступен переносной тайник: его можно развернуть в любой точке карты, а воспользоваться им смогут и другие игроки на сервере. Аналогичным образом работает мобильная станция ремонта, позволяющая чинить экипировку прямо «в поле». Оба устройства имеют систему перезарядки с уведомлением о готовности.

Ключевым преимуществом подписки стало безлимитное хранилище — пока активен статус PIONER Extra, количество слотов в личном складе не ограничено. Также подписчики получают эксклюзивный косметический предмет для выделения персонажа.

Стоимость сервиса варьируется в зависимости от выбранного срока: при оформлении на 360 дней цена составляет около $4,92 в месяц, тогда как помесячная оплата обойдётся в $6,99. Разработчики также подтвердили, что в будущем появится «прокачанная» версия подписки с дополнительными возможностями.

По набору бонусов PIONER Extra во многом напоминает сервис Fallout 76 и его премиальную модель Fallout 1st, где игрокам также предлагаются расширенные хранилища и дополнительные удобства.