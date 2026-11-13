PIONER: спустя менее года после выхода MMO-игра в жанре выживания закрывается

Для PIONER всё кончено. Спустя менее года после запуска разработчики из студии GFAGAMES объявили о окончательном закрытии проекта. Из-за нехватки финансирования и стремительного сокращения числа игроков студия была вынуждена отключить серверы.

Игровая индустрия бывает беспощадной, и студия GFAGAMES убедилась в этом на собственном горьком опыте. Менее чем через год после релиза игра в жанре выживания PIONER прекращает своё существование. Столь радикальное решение вызвано непреодолимыми финансовыми трудностями и массовым оттоком игроков, наблюдавшимся на протяжении последних месяцев. Статистика в Steam демонстрировала резкий спад: в пиковые моменты в игре зачастую находилось не более тридцати человек одновременно. Для многопользовательского проекта, требующего постоянной поддержки, такая ситуация оказалась критической.

Разработка и поддержание инфраструктуры PIONER требовали регулярных финансовых вливаний. В официальном заявлении, опубликованном, в частности, в Twitter, студия сообщила, что в последние месяцы вела многочисленные переговоры с текущими и потенциальными партнёрами. Целью было найти новые форматы сотрудничества и инвестиции, которые могли бы спасти проект и команду разработчиков.

К сожалению, переговоры не увенчались успехом. В GFAGAMES заявили, что у них больше нет средств, необходимых для выпуска обновлений и оплаты аренды серверов. С тяжёлым сердцем разработчики были вынуждены закрыть проект, который изначально претендовал на то, чтобы составить конкуренцию ведущим представителям жанра.

Александр Никитин, генеральный директор GFAGAMES, обратился напрямую к сообществу, чтобы выразить своё сожаление. Он взял на себя ответственность за неудачу и подчеркнул, что команда до последнего момента прилагала все усилия, чтобы исправить положение. В своём прощальном послании он отметил:

Создавая PIONER, мы рассчитывали на долгое будущее для проекта. За ним стоят годы труда нашей команды и сообщество, которому небезразличен этот мир. Последние несколько месяцев мы искали способы сохранить игру и удержать команду вместе». Я понимаю разочарование игроков, которые приобрели PIONER и ждали обновлений. Мне очень жаль, что мы не можем продолжить эту работу. Я благодарен всем, кто трудился над проектом, и всем, кто нас поддерживал.

Несмотря на сокращение числа игроков ближе к завершению жизненного цикла проекта, вокруг PIONER сформировалось небольшое, но преданное сообщество. Студия выражает искреннюю признательность этим игрокам, которые поддерживали жизнь в игре своими отзывами, сообщениями об ошибках и созданием контента. Разработчики подчеркнули, что именно благодаря этой группе верных поклонников игровая вселенная стала настоящим центром для общения и обмена опытом.

И хотя сегодня это приключение внезапно подходит к концу, создатели надеются, что у игроков останутся лишь приятные воспоминания о своих исследованиях.