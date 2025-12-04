PIONER вновь открыл доступ к открытой бете и представил новый трейлер перед релизом в раннем доступе

MMO-шутер PIONER снова приглашает игроков на открытую бету — тестирование продлится до 9 декабря и должно помочь студии GFA Games довести проект до оптимального состояния перед запуском в раннем доступе 16 декабря. Старт нового этапа совпал с публикацией свежего трейлера, демонстрирующего атмосферу разрушенного острова Тартар — главной локации игры.
Разрабатываемый сербской студией GFA Games, PIONER предлагает мрачную постапокалиптическую альтернативу советской реальности, визуально и тонально перекликающуюся с культовыми S.T.A.L.K.E.R. и Fallout. Игра делает ставку на мрачную атмосферу, исследование аномалий и выживание в мире, разорванном катастрофой.
Участвовать в бета-тестировании можно уже сейчас — доступ открыт исключительно в Steam. Несмотря на шероховатости и технические недочёты, PIONER выходит в раннем доступе, что даёт разработчикам пространство для доработок. Амбиции у проекта немалые: MMO-структура, живой сервис, разветвлённая сюжетная кампания, гибрид PvPvE и детализированная визуальная часть.
Новый трейлер демонстрирует ключевые локации и аномалии, с которыми столкнутся игроки. Поклонники S.T.A.L.K.E.R. сразу заметят знакомые механики: аномалии, обнаруживаемые сканером, и возможность активировать их, бросая металлический хлам — явный привет классике жанра. Однако PIONER привносит достаточно своих особенностей, чтобы выглядеть самостоятельным проектом: расширенные системы кастомизации, разнообразный боевой геймплей и высокая свобода действий.
