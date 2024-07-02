Представлена обновлённая внутриигровая карта российского шутера Pioner

Отечественная студия GFA Games уже несколько лет активно трудится над амбициозным ММО-шутером Pioner, который был вдохновлен культовой трилогией S.T.A.L.K.E.R.. В этом проекте игроков ждет масштабный игровой мир с множеством заданий и PVE-активностями. Оценить его масштабы можно благодаря представленной карте.
По словам разработчиков, перед нами обновленная внутриигровая карта Тартаруса. Именно эта зона станет основным местом действия в Pioner, где существуют целые поселения выживших в постапокалиптическом мире и опасные аномалии с жуткими монстрами. Как отмечается, в левой части Тартаруса еще сохранились отголоски мирной жизни. Здесь есть большие города с торговцами, и сами монстры не представляют большой угрозы. А вот правая часть карты станет настоящим испытанием для игроков. Там вас будут ждать самые опасные монстры, PvP-зоны, мировые боссы и групповые подземелья с ценными наградами.
О времени отправки игроков на исследование окрестностей шутера пока не сообщается. В GFA Games отметили, что в настоящее время проходит закрытое тестирование внутриигровых механик Pioner, его серверной составляющей и других аспектов игры. Следующим важным этапом для проекта станет открытый бета-тест, о котором анонсируют, когда придет время.