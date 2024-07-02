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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 482 оценки

Представлена обновлённая внутриигровая карта российского шутера Pioner

Gutsz
Новости

Отечественная студия GFA Games уже несколько лет активно трудится над амбициозным ММО-шутером Pioner, который был вдохновлен культовой трилогией S.T.A.L.K.E.R.. В этом проекте игроков ждет масштабный игровой мир с множеством заданий и PVE-активностями. Оценить его масштабы можно благодаря представленной карте.

По словам разработчиков, перед нами обновленная внутриигровая карта Тартаруса. Именно эта зона станет основным местом действия в Pioner, где существуют целые поселения выживших в постапокалиптическом мире и опасные аномалии с жуткими монстрами. Как отмечается, в левой части Тартаруса еще сохранились отголоски мирной жизни. Здесь есть большие города с торговцами, и сами монстры не представляют большой угрозы. А вот правая часть карты станет настоящим испытанием для игроков. Там вас будут ждать самые опасные монстры, PvP-зоны, мировые боссы и групповые подземелья с ценными наградами.

А вот как выглядела старая версия карты
А вот как выглядела старая версия карты

О времени отправки игроков на исследование окрестностей шутера пока не сообщается. В GFA Games отметили, что в настоящее время проходит закрытое тестирование внутриигровых механик Pioner, его серверной составляющей и других аспектов игры. Следующим важным этапом для проекта станет открытый бета-тест, о котором анонсируют, когда придет время.

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