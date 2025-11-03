Раскрыто точное время старта ОБТ российского MMO-шутера PIONER

Российская студия GFA Games объявила точное время начала открытого тестирования MMO-шутера PIONER. Доступ откроется для всех желающих 4 ноября в 17:00 МСК.

Нагрузочное тестирование шутера — техническая проверка под нагрузкой перед основным этапом — завершится 3 ноября в 22:00 МСК. Разработчики поблагодарили всех, кто в нем участвовал, и заверили, что прислушиваются к отзывам.

PIONER отправит геймеров на советский остров, который отрезан от материка таинственной аномалией. Задача — исследовать мир и выживать в нем, пытаясь собрать информацию об источнике катастрофы.

GFA Games часто делится роликами по игре. В начале октября геймерам показали подземелья и жуткую локацию под названием Грибная Равнина, а еще раньше — латников, босса из культового советского мультика «Ну, погоди!» и так далее. Релиз PIONER намечен на 2025 год.