Разработчикам PIONER заблокировали счета из-за долга в 13 млн рублей

Студия GFA Games, работающая над PIONER, столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами: по данным СМИ, её счета были заблокированы за неуплату налогов. Сообщается, что задолженность перед государством составляет около 13 миллионов рублей.

Ранее сотрудники студии утверждали, что им на протяжении нескольких месяцев не выплачивают заработную плату, что указывало на внутренние трудности в компании задолго до текущей ситуации.

По информации СМИ, в GFA Games уже несколько лет продолжается кризис, сопровождающий разработку PIONER. Проект неоднократно сталкивался с трудностями, влияющими как на сроки разработки, так и на общее состояние команды.

Напомним, что PIONER вышла эксклюзивно в сервисе «Игры Ростелеком», отказавшись от полноценного релиза в российском сегменте Steam, что также могло повлиять на доступность проекта и его коммерческие показатели.