Разработчики игры PIONER выпустили трейлер робота

В группе разработчиков PIONER вышел небольшой трейлер нового персонажа, робота, как гласит описание, это многофункциональный робот, а также профессиональный убийца.

Редкий экспонат робототехники — многофункциональный робот поддержки. А также профессиональный убийца.

Да, давайте закрепим: его возможности далеко не ограничиваются поддержкой научного персонала. Эта машина создана для профессиональной зачистки. Зачистки людей и врагов советской экспедиции!

Станет ли эта машина вашим врагом — вопрос места и времени. Но если вы увидите, как на вас бежит такая жестянка, немедленно бегите в противоположном направлении.