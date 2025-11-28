ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.9 742 оценки

Разработчики игры PIONER выпустили трейлер робота

Глeб Глeб

В группе разработчиков PIONER вышел небольшой трейлер нового персонажа, робота, как гласит описание, это многофункциональный робот, а также профессиональный убийца.

Редкий экспонат робототехники — многофункциональный робот поддержки. А также профессиональный убийца.

Да, давайте закрепим: его возможности далеко не ограничиваются поддержкой научного персонала. Эта машина создана для профессиональной зачистки. Зачистки людей и врагов советской экспедиции!

Станет ли эта машина вашим врагом — вопрос места и времени. Но если вы увидите, как на вас бежит такая жестянка, немедленно бегите в противоположном направлении.

Источник  
25
7
Комментарии:  7
Di Raizel

Кому не похер на этот пИонер. И так был забагованным ховном а теперь подавно с ростелеком-лаунчером.

11
NumerousHale

Ну людям, которые верят, что игра получится хорошей, несмотря ни на что. Есть же такие люди.

10
askazanov

Чё ещё остались те кто ждёт эту поделку???

5
ratte88

Боты газпрома и лахты всегда на месте

6
Wing42
а также профессиональный убийца

Это не он игру Ростелекому продал?

4
ДаДжи

у р2д2 теперь есть ноги и руки

3
ant 36436

Это типичный оператор из ростелекома

4