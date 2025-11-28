Разработчики игры PIONER выпустили трейлер робота

В группе разработчиков PIONER вышел небольшой трейлер нового персонажа, робота, как гласит описание, это многофункциональный робот, а также профессиональный убийца.
Редкий экспонат робототехники — многофункциональный робот поддержки. А также профессиональный убийца.
Да, давайте закрепим: его возможности далеко не ограничиваются поддержкой научного персонала. Эта машина создана для профессиональной зачистки. Зачистки людей и врагов советской экспедиции!
Станет ли эта машина вашим врагом — вопрос места и времени. Но если вы увидите, как на вас бежит такая жестянка, немедленно бегите в противоположном направлении.
Кому не похер на этот пИонер. И так был забагованным ховном а теперь подавно с ростелеком-лаунчером.
Ну людям, которые верят, что игра получится хорошей, несмотря ни на что. Есть же такие люди.
Чё ещё остались те кто ждёт эту поделку???
Боты газпрома и лахты всегда на месте
Это не он игру Ростелекому продал?
у р2д2 теперь есть ноги и руки
Это типичный оператор из ростелекома