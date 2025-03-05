Разработчики Pioner показали мистический дом и намекнули на другие жуткие места в открытом мире игры

Российские разработчики MMOFPS Pioner из GFA Games продолжают делиться новыми материалами. Сегодня они представили короткое видео с живописной локацией, доступной для исследования в открытом мире игры.

Создатели намекают, что даже самые красивые места могут скрывать опасности: «Любой закуток может стать последним пристанищем любопытного путника».

Официальной даты релиза Pioner пока нет, но уже 20 марта на Future Games Show ожидается новый трейлер и, возможно, демонстрация геймплея.