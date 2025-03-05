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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 586 оценок

Разработчики Pioner показали мистический дом и намекнули на другие жуткие места в открытом мире игры

butcher69
Новости

Российские разработчики MMOFPS Pioner из GFA Games продолжают делиться новыми материалами. Сегодня они представили короткое видео с живописной локацией, доступной для исследования в открытом мире игры.

Создатели намекают, что даже самые красивые места могут скрывать опасности: «Любой закуток может стать последним пристанищем любопытного путника».

Официальной даты релиза Pioner пока нет, но уже 20 марта на Future Games Show ожидается новый трейлер и, возможно, демонстрация геймплея.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex40001

другое жуткое место это наверно збт

они про него даже не вспоминают

6
DepressedPyrrhus

Походу создание игр, похожих на сталкер, или ,осылающая к творчеству Стругацких, заложено в жителях СНГ на каком-то совершенно ином уровне.

2
na6ludatelb
2
Пользователь ВКонтакте

А когда релиз? // Олланий Пий

0
MalevolentGalileo

с такими грибами на локе любой деревенский сортир мистическим домом станет... последнее присранище... :D

0