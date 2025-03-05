Разработчики Pioner показали мистический дом и намекнули на другие жуткие места в открытом мире игры

Российские разработчики MMOFPS Pioner из GFA Games продолжают делиться новыми материалами. Сегодня они представили короткое видео с живописной локацией, доступной для исследования в открытом мире игры.
Создатели намекают, что даже самые красивые места могут скрывать опасности: «Любой закуток может стать последним пристанищем любопытного путника».
Официальной даты релиза Pioner пока нет, но уже 20 марта на Future Games Show ожидается новый трейлер и, возможно, демонстрация геймплея.
другое жуткое место это наверно збт
они про него даже не вспоминают
Походу создание игр, похожих на сталкер, или ,осылающая к творчеству Стругацких, заложено в жителях СНГ на каком-то совершенно ином уровне.
А когда релиз? // Олланий Пий
с такими грибами на локе любой деревенский сортир мистическим домом станет... последнее присранище... :D