Разработчики PIONER раскрыли планы обновлений до конца 2026 года

Создатели ММО-шутера PIONER поделились подробной дорожной картой развития игры на 2026 год. В ней перечислены ключевые обновления, которые должны появиться в проекте в ближайшие месяцы и во второй половине года.

В ближайшее время команда сосредоточится на улучшении пользовательского интерфейса, корректировке баланса и различных доработках, основанных на отзывах игроков. Эти изменения станут первым этапом обновлений.

Во втором квартале разработчики планируют крупное обновление системы аномалий и артефактов. Также в игре появятся новые мировые события, дополнительные типы противников и улучшенные версии уже существующих врагов. В этот же период выйдет новая сюжетная глава, посвящённая наёмникам, а вместе с ней добавят новое оружие и экипировку.

На третий квартал намечено обновление рейдовых миссий, появление новых легендарных предметов и дальнейшая доработка игровых режимов. Помимо этого, разработчики собираются запустить новую сюжетную арку под названием «Воскрешение Бездны», которая также будет сопровождаться свежим снаряжением и вооружением.

К концу 2026 года авторы PIONER намерены расширить игру новыми открытыми локациями, внедрить дополнительные игровые механики и провести серьёзную переработку системы кланов. Завершить год планируют сезонным событием.

При этом разработчики отдельно подчеркнули, что в дорожной карте не отражены технические обновления. Работа над оптимизацией, серверной инфраструктурой и сетевой производительностью продолжается параллельно и остаётся одним из главных приоритетов студии.

Стоит отметить, что ранее в сети появлялись сообщения о возможных проблемах внутри команды, включая задержки зарплат и уход сотрудников. Тем не менее опубликованная дорожная карта показывает, что разработчики намерены продолжать развитие проекта и готовят для него значительное количество контента.