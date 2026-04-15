Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.3 888 оценок

Разработчики PIONER раскрыли планы обновлений до конца 2026 года

IKarasik IKarasik

Создатели ММО-шутера PIONER поделились подробной дорожной картой развития игры на 2026 год. В ней перечислены ключевые обновления, которые должны появиться в проекте в ближайшие месяцы и во второй половине года.

В ближайшее время команда сосредоточится на улучшении пользовательского интерфейса, корректировке баланса и различных доработках, основанных на отзывах игроков. Эти изменения станут первым этапом обновлений.

Во втором квартале разработчики планируют крупное обновление системы аномалий и артефактов. Также в игре появятся новые мировые события, дополнительные типы противников и улучшенные версии уже существующих врагов. В этот же период выйдет новая сюжетная глава, посвящённая наёмникам, а вместе с ней добавят новое оружие и экипировку.

На третий квартал намечено обновление рейдовых миссий, появление новых легендарных предметов и дальнейшая доработка игровых режимов. Помимо этого, разработчики собираются запустить новую сюжетную арку под названием «Воскрешение Бездны», которая также будет сопровождаться свежим снаряжением и вооружением.

К концу 2026 года авторы PIONER намерены расширить игру новыми открытыми локациями, внедрить дополнительные игровые механики и провести серьёзную переработку системы кланов. Завершить год планируют сезонным событием.

При этом разработчики отдельно подчеркнули, что в дорожной карте не отражены технические обновления. Работа над оптимизацией, серверной инфраструктурой и сетевой производительностью продолжается параллельно и остаётся одним из главных приоритетов студии.

Стоит отметить, что ранее в сети появлялись сообщения о возможных проблемах внутри команды, включая задержки зарплат и уход сотрудников. Тем не менее опубликованная дорожная карта показывает, что разработчики намерены продолжать развитие проекта и готовят для него значительное количество контента.

16
7
Azimut zvuk

Нормально там бабло пилят...

Fastickok

Бюджет будет освоен , товарищи!🤣

Gridon
Пользователь ВКонтакте

Он ещё жив? А лаунчер ростелеком работает? // Андрей Князев

UndisturbedDelbert

Место мартовского большого обновления... Растянули на год. Ну хотя бы- уже правоподобно _уже стало.

