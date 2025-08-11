Разработчики российского MMO-шутера PIONER подвели итоги стресс теста и раскрыли планы по улучшению PvP

Авторы российского MMO-шутера PIONER завершили очередной этап тестирования, в котором игроки впервые смогли опробовать режим PvP. Как сообщили разработчики, полученные отзывы и найденные ошибки уже легли в основу доработок.

Тест оказался полезным сразу по нескольким направлениям: он помог подтвердить ключевые игровые идеи, выявить баги, оценить стабильность серверов и собрать предложения по улучшению. Особое внимание было уделено новому формату «Клановых войн», который стал главным экспериментом этого этапа.

При этом команда уточнила, что контент тестовой версии немного отставал от актуальной разработки — многие баги уже исправлены, а изменения готовы к внедрению.

В числе доработок, которые затронут PvP, — переход к классической системе захвата точек без долгого ожидания, присвоение обозначений A/B/C для лучшей навигации, улучшение видимости врагов в TDM, устранение «дёрганий» при движении, настройка сетевого кода для корректной регистрации попаданий, фиксы коллизий и доработка баланса оружия.

Разработчики уже готовят новый этап тестирования и приглашают всех желающих записаться через официальный сайт проекта.