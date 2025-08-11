ЧАТ ИГРЫ
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 664 оценки

Разработчики российского MMO-шутера PIONER подвели итоги стресс теста и раскрыли планы по улучшению PvP

IKarasik IKarasik

Авторы российского MMO-шутера PIONER завершили очередной этап тестирования, в котором игроки впервые смогли опробовать режим PvP. Как сообщили разработчики, полученные отзывы и найденные ошибки уже легли в основу доработок.

Тест оказался полезным сразу по нескольким направлениям: он помог подтвердить ключевые игровые идеи, выявить баги, оценить стабильность серверов и собрать предложения по улучшению. Особое внимание было уделено новому формату «Клановых войн», который стал главным экспериментом этого этапа.

При этом команда уточнила, что контент тестовой версии немного отставал от актуальной разработки — многие баги уже исправлены, а изменения готовы к внедрению.

В числе доработок, которые затронут PvP, — переход к классической системе захвата точек без долгого ожидания, присвоение обозначений A/B/C для лучшей навигации, улучшение видимости врагов в TDM, устранение «дёрганий» при движении, настройка сетевого кода для корректной регистрации попаданий, фиксы коллизий и доработка баланса оружия.

Разработчики уже готовят новый этап тестирования и приглашают всех желающих записаться через официальный сайт проекта.

Комментарии: 5
YellowWater

БУ ИСПУГАЛСЯ, BATTLEFIELD? не бойся

na6ludatelb

эта какаха снова не пускала в игру

rD1ss

ага, детям своим сказки расскажи

Alex40001

у игры куча проблем и так быстро они их не исправят

игра еще на год в доработку улетит

а если в этом году они выпустят то все будет очень нехорошо примерно как и с одной нашумевшей игрой....

Barred

Ну че народ? Погнали

