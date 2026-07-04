Разработчики шутера PIONER рассказали о планах по оптимизации серверов и игровых систем

Представитель студии GFAGAMES по имени Евгений, занимающийся восстановлением аккаунтов и исследованием уязвимостей игры, обратился к сообществу. Разработчики не стали скрывать от аудитории, что команда не уложилась в ранее намеченные сроки по выпуску важного обновления EA 0.2.0. В качестве извинения за задержку авторы решили открыто поделиться планами своего технического отряда, который сейчас полностью сфокусирован на решении наболевших проблем со стабильностью сетевой составляющей.

Да, мы отбились от сроков (простите, у команды трудный период), но мы все также планируем поставить вам нечто крутое.

Первые критические изменения станут доступны пользователям вместе с выходом задерживающегося патча EA 0.2.0, где создатели проведут оптимизацию серверных логов. Сейчас сервера слишком сильно забиваются технической информацией, что вынуждает команду постоянно прерывать игровой процесс ради проведения внеплановых технических работ. Очистка систем от лишних данных должна сделать работу серверов более стабильной на длинной дистанции и избавить новостную ленту игры от бесконечных предупреждений о технических перерывах, которые раздражают как геймеров, так и самих авторов.

Помимо этого, студия запускает два крупных технических процесса, направленных на устранение хаоса состояний, сетевых задержек и подвисаний во время пиковых нагрузок. На оптимизацию внутренних серверных вызовов между клиентом и платформой у команды уйдет примерно три месяца плотной работы. Столько же времени потребуется на то, чтобы полностью доработать логику системы сохранений, минимизировав риски повреждения данных игроков после входа в игру.

Необходимость этих экстренных мер подтверждается и нагрузкой на службу поддержки, которая с момента запуска проекта уже обработала десятки тысяч обращений и вручную восстановила тысячи потерянных аккаунтов. Создатели прекрасно понимают масштаб накопленных проблем и надеются вернуть доверие аудитории за счет реального улучшения сетевой среды на ПК. В ближайшее время другие отделы студии обещают подробно показать игровой контент, который войдет в грядущий апдейт.