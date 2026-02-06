Репутация шутера PIONER восстанавливается после проблемного старта

Стартовый период для MMO-шутера PIONER оказался сложным, так как проект столкнулся с жесткой критикой со стороны аудитории. Однако сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Если ранее средний рейтинг игры в сервисе Steam составлял всего 47%, то теперь этот показатель вырос до 69% рекомендаций. В категории недавних обзоров проект уже получил статус в основном положительных, что свидетельствует о растущем интересе и лояльности игроков к шутеру, предлагающему как PvE миссии, так и PvP зоны.

Студия GFAGAMES активно работает над возвращением доверия сообщества. Недавно разработчики выпустили обновление под названием Depths of Tartarus. Апдейт добавил в арсенал новое оружие Rooster и Boar, которое призвано разнообразить геймплей.

Авторы также поделились планами на ближайшее будущее. В течение нескольких недель в игре появятся новые события и основное сюжетное задание. Кроме того, на март запланирован выход самого крупного обновления с момента релиза шутера.