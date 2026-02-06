ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.4 863 оценки

Репутация шутера PIONER восстанавливается после проблемного старта

Extor Menoger Extor Menoger

Стартовый период для MMO-шутера PIONER оказался сложным, так как проект столкнулся с жесткой критикой со стороны аудитории. Однако сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Если ранее средний рейтинг игры в сервисе Steam составлял всего 47%, то теперь этот показатель вырос до 69% рекомендаций. В категории недавних обзоров проект уже получил статус в основном положительных, что свидетельствует о растущем интересе и лояльности игроков к шутеру, предлагающему как PvE миссии, так и PvP зоны.

Студия GFAGAMES активно работает над возвращением доверия сообщества. Недавно разработчики выпустили обновление под названием Depths of Tartarus. Апдейт добавил в арсенал новое оружие Rooster и Boar, которое призвано разнообразить геймплей.

Авторы также поделились планами на ближайшее будущее. В течение нескольких недель в игре появятся новые события и основное сюжетное задание. Кроме того, на март запланирован выход самого крупного обновления с момента релиза шутера.

Комментарии:  4
ant 36436
Отличная работа👍 Как говорится флаг в руки и транспарант в Ж

7
FairUlu

Р - Ростелеком (велком).

2
Lvinomord

Бизон конечно круто смотрится в любой игре;)

ANCILOZAVR

как мертвому припарки