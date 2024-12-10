Российский постапокалиптический шутер Pioner получил новый геймплейный трейлер и обзавёлся страницей в Steam

10 декабря разработчики PIONER представили свежий геймплейный трейлер под названием «Желание», погружая зрителей в мрачную атмосферу игры. С сегодняшнего дня проект также стал доступен для добавления в список желаемого в Steam.
PIONER — это амбициозный MMO FPS, предлагающая игрокам огромный открытый мир, полный опасностей и возможностей. Главная задача — выжить, исследуя окружающую среду, создавая снаряжение и грамотно управляя доступными ресурсами.
Игра сочетает в себе разнообразный PvE-контент, включая сюжетные миссии и бои с уникальными врагами, и динамичные PvP-зоны, где можно испытать свои навыки в схватках с другими игроками. Особое внимание уделено системе крафтинга: сотни видов оружия и улучшений позволят каждому игроку создать уникальный стиль игры.
Новые подробности о проекте будут раскрыты ближе к 2025 году.
Добавил в желаемое, надеюсь ПВЕ часть будет интересной, с сюжетом и тд
Кайфушечки👍👍👍 Буду ждать
спс. уже добавил в ожидание) // Артём Савельев
ну все не поиграем в бету до 2026
Мужской закадровый голос это не голос Нечаева из Атомика случаем?
кто нибудь в курсе на каком движке ? если опять анриал но в топку даже с торрента качать не буду
Написано, что Сербская студия
Какой-то убогий пререндер и паразитирование на Сталкере с Метро
Осторожно, у меня суммарно уже 300 дизлайков из-за идентичного мнения. Сейчас фанатики набегут невышедшей игры.
я бы даже сказал сталкер, метро и сурвариум..
заходишь к таким челикам и сходу
лул, хз причём тут пререндер, вполне обычный графен на уе4, но в сталкере же пререндера и паразитирования на книжке и фильме не было, правда ведь?
держи ещё один. заслужил, рыженький.
Просто они ожидали увидеть пререндер батона, а тут, игра какая-то. Игра еще не вышла, а у этих Сталкеров уже паразитирование, копипаст и плагиат. Как будто тематика постапокалипсиса запатентована Сталкером и прочим.