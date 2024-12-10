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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 546 оценок

Российский постапокалиптический шутер Pioner получил новый геймплейный трейлер и обзавёлся страницей в Steam

butcher69
Новости

10 декабря разработчики PIONER представили свежий геймплейный трейлер под названием «Желание», погружая зрителей в мрачную атмосферу игры. С сегодняшнего дня проект также стал доступен для добавления в список желаемого в Steam.

PIONER — это амбициозный MMO FPS, предлагающая игрокам огромный открытый мир, полный опасностей и возможностей. Главная задача — выжить, исследуя окружающую среду, создавая снаряжение и грамотно управляя доступными ресурсами.

Игра сочетает в себе разнообразный PvE-контент, включая сюжетные миссии и бои с уникальными врагами, и динамичные PvP-зоны, где можно испытать свои навыки в схватках с другими игроками. Особое внимание уделено системе крафтинга: сотни видов оружия и улучшений позволят каждому игроку создать уникальный стиль игры.

Новые подробности о проекте будут раскрыты ближе к 2025 году.

32
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
My life is a game

Добавил в желаемое, надеюсь ПВЕ часть будет интересной, с сюжетом и тд

13
Руслан Меркулов 2

Кайфушечки👍👍👍 Буду ждать

4
Пользователь ВКонтакте

спс. уже добавил в ожидание) // Артём Савельев

3
Alex40001

ну все не поиграем в бету до 2026

0
Slow Slade Snow Snake

Мужской закадровый голос это не голос Нечаева из Атомика случаем?

0
Destroited

кто нибудь в курсе на каком движке ? если опять анриал но в топку даже с торрента качать не буду

0
Asfermong

Написано, что Сербская студия

-2
Asfermong

Какой-то убогий пререндер и паразитирование на Сталкере с Метро

-29
вупсич пупсич

Осторожно, у меня суммарно уже 300 дизлайков из-за идентичного мнения. Сейчас фанатики набегут невышедшей игры.

-15
Sadvald

я бы даже сказал сталкер, метро и сурвариум..

-8
Sinmax

заходишь к таким челикам и сходу

лул, хз причём тут пререндер, вполне обычный графен на уе4, но в сталкере же пререндера и паразитирования на книжке и фильме не было, правда ведь?

6
Sinmax вупсич пупсич

держи ещё один. заслужил, рыженький.

0
FearlessUmbert Sinmax

Просто они ожидали увидеть пререндер батона, а тут, игра какая-то. Игра еще не вышла, а у этих Сталкеров уже паразитирование, копипаст и плагиат. Как будто тематика постапокалипсиса запатентована Сталкером и прочим.

4