Российский постапокалиптический шутер Pioner получил новый геймплейный трейлер и обзавёлся страницей в Steam

10 декабря разработчики PIONER представили свежий геймплейный трейлер под названием «Желание», погружая зрителей в мрачную атмосферу игры. С сегодняшнего дня проект также стал доступен для добавления в список желаемого в Steam.

PIONER — это амбициозный MMO FPS, предлагающая игрокам огромный открытый мир, полный опасностей и возможностей. Главная задача — выжить, исследуя окружающую среду, создавая снаряжение и грамотно управляя доступными ресурсами.

Игра сочетает в себе разнообразный PvE-контент, включая сюжетные миссии и бои с уникальными врагами, и динамичные PvP-зоны, где можно испытать свои навыки в схватках с другими игроками. Особое внимание уделено системе крафтинга: сотни видов оружия и улучшений позволят каждому игроку создать уникальный стиль игры.

Новые подробности о проекте будут раскрыты ближе к 2025 году.