СМИ: в студии GFA Games несколько лет продолжается кризис во время разработки Pioner

В сети появилась новая информация о проблемах внутри студии GFA Games, которая занимается разработкой MMO-шутера Pioner. По данным журналистского расследования, сложности с задержками зарплат — лишь часть более масштабного кризиса, который продолжается уже несколько лет.

Как утверждают источники среди бывших и действующих сотрудников, разработка игры долгое время проходила без чёткого плана. Проект неоднократно менял концепцию, а команда ориентировалась то на Fallout, то на Destiny и даже Genshin Impact. При этом внутри студии якобы отсутствовали полноценные дорожные карты и стабильные рабочие процессы, из-за чего многие механики создавались и переделывались по нескольку раз.

Также сообщается о проблемах с коммуникацией между отделами. Некоторые разработчики узнавали о новых функциях и изменениях в игре из публичных анонсов или интервью руководства. Это приводило к постоянным переделкам и затягивало разработку.

Отдельные сотрудники жалуются и на переработки. По их словам, кранчи были регулярными, а часть сверхурочных часов так и не была оплачена. Внутри студии также возникали конфликты между различными управленческими группами, что ещё сильнее осложняло рабочие процессы.

На фоне этих проблем в 2024 году сотрудники даже подготовили коллективное письмо руководству с жалобами на организацию работы, однако отправлять его так и не решились.

При этом некоторые представители руководства признают часть проблем с коммуникацией и процессами разработки, отмечая, что студия выросла слишком быстро и не успела адаптировать внутреннюю структуру.