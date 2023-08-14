Стремительные испытания на выносливость в новом геймплее Pioner ©

Российская студия GFA Games представила новый геймплей многообещающей ММО-игры Pioner. Короткий ролик демонстрирует тестовые испытания, которые смогут проходить игроки, оттачивая свои навыки выживания в опасном постапокалиптическом мире. Испытания не только раскроют потенциал игроков Pioner, но и позволят соревноваться друг с другом.

Как показано в опубликованном геймплее, тестовые испытания в Pioner расположены в отдельной игровой зоне. Они представляют собой длинную полосу из естественных препятствий, которую нужно пройти как можно быстрее в сравнении с другими игроками. На этой площадке можно будет в полной мере проявить акробатические способности и умение быстро ориентироваться на местности.

Отправиться изучать опасный мир Pioner можно будет до конца года. Разработчики обещают выпустить проект в течение 2023 года на ПК.