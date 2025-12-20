Студия GFA Games опубликовала дорожную карту развития PIONER на первый квартал 2026 года

Разработчики Pioner опубликовали дорожную карту, в которой раскрыли планы по добавлению нового контента в проект в декабре 2025 года и в первом квартале 2026-го. Эта информация была обнародована в официальном сообществе игры.

В ближайшее время игроков ожидает:

Новогоднее событие на локации «Перевал»

Новое мировое событие

Тематические предметы

В первом квартале следующего года запланировано:

Новый сюжетный квест

Новые мировые события

Новая рейд-миссия

Новая PvP-карта

Два новых, пока нераскрытых, нововведения

Крупное обновление запланировано на март 2026 года.

18 декабря Pioner уже получила большое обновление, которое включало ряд исправлений и улучшений. Среди ключевых изменений:

Увеличение количества игроков в хаб-локациях и открытых мирах

Улучшенная система контрольных точек и синхронизации прогресса

Расширенные настройки для кастомизации управления

Pioner вышла в ранний доступ на ПК 16 декабря. Несмотря на сложный старт, связанный с низким пиковым онлайн в Steam и волной негативных отзывов, в основном связанных с техническими проблемами, разработчики надеются исправить ситуацию с помощью обновлений. В будущем игру планируют выпустить на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Публичная дорожная карта — это хороший шаг со стороны разработчиков, демонстрирующий их намерение активно дорабатывать проект и добавлять контент, что может вернуть доверие игроков. Успех Pioner теперь будет зависеть от того, насколько быстро и качественно будут реализованы обещанные улучшения.