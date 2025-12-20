ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.5 799 оценок

Студия GFA Games опубликовала дорожную карту развития PIONER на первый квартал 2026 года

KoRnEr KoRnEr

Разработчики Pioner опубликовали дорожную карту, в которой раскрыли планы по добавлению нового контента в проект в декабре 2025 года и в первом квартале 2026-го. Эта информация была обнародована в официальном сообществе игры.

В ближайшее время игроков ожидает:

  • Новогоднее событие на локации «Перевал»
  • Новое мировое событие
  • Тематические предметы

В первом квартале следующего года запланировано:

Новый сюжетный квест

  • Новые мировые события
  • Новая рейд-миссия
  • Новая PvP-карта
  • Два новых, пока нераскрытых, нововведения

Крупное обновление запланировано на март 2026 года.

Вышло первое обновление игры PIONER после выхода игры в раннем доступе

18 декабря Pioner уже получила большое обновление, которое включало ряд исправлений и улучшений. Среди ключевых изменений:

  • Увеличение количества игроков в хаб-локациях и открытых мирах
  • Улучшенная система контрольных точек и синхронизации прогресса
  • Расширенные настройки для кастомизации управления

Pioner вышла в ранний доступ на ПК 16 декабря. Несмотря на сложный старт, связанный с низким пиковым онлайн в Steam и волной негативных отзывов, в основном связанных с техническими проблемами, разработчики надеются исправить ситуацию с помощью обновлений. В будущем игру планируют выпустить на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Публичная дорожная карта — это хороший шаг со стороны разработчиков, демонстрирующий их намерение активно дорабатывать проект и добавлять контент, что может вернуть доверие игроков. Успех Pioner теперь будет зависеть от того, насколько быстро и качественно будут реализованы обещанные улучшения.

A E

сколько карт не публикуйте - без стима даже смотреть в сторону игры не буду

7
Neko-Aheron

Высер года…

5
ОгурчикЮрец

Это прикольно, ну пока что должно быть.

Исправления ошибок

Исправление ошибок

И.Т.Д

Делать похожее что-то на игру.

2
ant 36436
что может вернуть доверие игроков

Этих ммо шутанов как гуталину. Если начали с контрольной пули от ростелекома, то уже всё, этого закапывать, следующего заносите.

2
WerGC

главное чтоб исправили все технические проблемы,а купить в стиме не проблема это вам не AH

zweruchka

П. 1. Распустить контору.