Студия GFA Games опубликовала дорожную карту развития PIONER на первый квартал 2026 года

Разработчики Pioner опубликовали дорожную карту, в которой раскрыли планы по добавлению нового контента в проект в декабре 2025 года и в первом квартале 2026-го. Эта информация была обнародована в официальном сообществе игры.
В ближайшее время игроков ожидает:
- Новогоднее событие на локации «Перевал»
- Новое мировое событие
- Тематические предметы
В первом квартале следующего года запланировано:
Новый сюжетный квест
- Новые мировые события
- Новая рейд-миссия
- Новая PvP-карта
- Два новых, пока нераскрытых, нововведения
Крупное обновление запланировано на март 2026 года.
18 декабря Pioner уже получила большое обновление, которое включало ряд исправлений и улучшений. Среди ключевых изменений:
- Увеличение количества игроков в хаб-локациях и открытых мирах
- Улучшенная система контрольных точек и синхронизации прогресса
- Расширенные настройки для кастомизации управления
Pioner вышла в ранний доступ на ПК 16 декабря. Несмотря на сложный старт, связанный с низким пиковым онлайн в Steam и волной негативных отзывов, в основном связанных с техническими проблемами, разработчики надеются исправить ситуацию с помощью обновлений. В будущем игру планируют выпустить на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.
Публичная дорожная карта — это хороший шаг со стороны разработчиков, демонстрирующий их намерение активно дорабатывать проект и добавлять контент, что может вернуть доверие игроков. Успех Pioner теперь будет зависеть от того, насколько быстро и качественно будут реализованы обещанные улучшения.
сколько карт не публикуйте - без стима даже смотреть в сторону игры не буду
Высер года…
Это прикольно, ну пока что должно быть.
Исправления ошибок
Исправление ошибок
И.Т.Д
Делать похожее что-то на игру.
Этих ммо шутанов как гуталину. Если начали с контрольной пули от ростелекома, то уже всё, этого закапывать, следующего заносите.
главное чтоб исправили все технические проблемы,а купить в стиме не проблема это вам не AH
П. 1. Распустить контору.