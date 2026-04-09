Студия GFA Games прокомментировала слухи о задержках зарплат и конфликтах в команде разработчиков Pioner

В сети появилась информация о трудностях внутри студии GFA Games, которая выступает создателем шутера Pioner. Анонимные источники сообщили изданию App2Top о задержках заработной платы и разногласиях между руководством и командой программистов. По данным инсайдеров, часть сотрудников не получает выплаты с февраля, что привело к уходу как минимум 10 человек за 30 дней. Некоторые работники приостановили деятельность по 142 статье ТК РФ. Главной причиной конфликта называлось нежелание менеджмента признавать технические проблемы проекта на фоне добавления платной подписки и внутриигрового магазина.

На данный момент рейтинг Pioner в Steam составляет 64 процента по всем регионам и 72 процента среди англоязычных пользователей. Выручка игры оценивается аналитиками в диапазоне от 900 000 до 2,6 млн долларов. Ежедневный онлайн держится на отметке 1000 или 1100 человек. При этом темп выпуска обновлений снизился. Разработчики выпустили 5 патчей в феврале, 2 в марте и 1 в апреле.

Официальные представители GFA Games дали комментарий порталу GoHa и подтвердили наличие проблем с переводами денег на счета российской компании. В студии назвали эти трудности временными и вынужденными из-за усложнившейся бюрократии. Представитель компании отметил следующее: Да, действительно, у нас есть сложности с выплатами на счета российской компании и, как следствие, задержки. Проблемы временные и вынужденные из-за резко усложнившейся бюрократии при работе с нашей российской компанией. Решение этого вопроса сейчас находится в максимальном приоритете у инвесторов.

Представители GFA Games не согласились с обвинениями в игнорировании критики. Они указали, что в недавнем патче были учтены пожелания игроков. Прямое противостояние с разработчиками руководство отрицает, а возможные разногласия называет штатным рабочим процессом. Разногласия в видении будущего проекта между сотрудниками и их руководителями, конечно, возможны в рамках творческого процесса обсуждения идей, потому что мы не затыкаем сотрудникам рот, пояснили в компании.

Несмотря на текущие трудности, студия не меняет своих планов по развитию проекта. В ближайшее время команда намерена сфокусироваться на решении основных технических проблем и оптимизации. После этого разработчики перейдут к полировке текущего контента, а затем займутся созданием новых игровых материалов.