Студия GFA Games столкнулась с финансовыми проблемами и оттоком разработчиков шутера Pioner

Разработчик шутера Pioner, студия GFA Games, переживает серьезный кризис. Анонимные источники сообщают, что руководство компании находится в открытом конфликте с командой создателей игры. Кроме того, часть сотрудников уже 2 или 3 месяца не получает оплату труда.

По словам источника, топ-менеджмент игнорирует критику прессы и игроков. Начальство ссылается на положительный рейтинг в Steam и общую прибыльность проекта. Если смотреть статистику исключительно для англоязычных пользователей, рейтинг составляет 72 процента. Однако суммарно по всем регионам сервис SteamDB показывает цифру значительно ниже, а именно 64 процента. Выручка игры на платформе Valve оценивается аналитиками в диапазоне от 900 000 до 2,6 млн долларов. При этом сервис VG Insight дает более пессимистичные оценки по сравнению с алгоритмами Gamalytic.

Сама команда разработки категорически не согласна с позицией руководства и тяжело переживает негативную реакцию пользователей на качество игры. В Steam присутствует много отрицательных обзоров, где Pioner ругают за спорный дизайн, частую потерю прогресса, проблемы с серверами и технические ошибки. Большинство разработчиков согласно с игроками и критикует как текущее состояние проекта, так и новые решения руководства.

Нежелание верхушки признавать проблемы приводит к ухудшению игры и усилению внутреннего конфликта. Начальство ставит задачи, которые совершенно не помогают исправить техническое состояние шутера. Показательный пример связан с введением ежемесячной подписки в недавнем патче. Изначально в платной игре Pioner она не планировалась. Это нововведение добавили в спешке после выхода в ранний доступ в ущерб работе над критическими багами.

Следующий пример касается разработки внутриигрового магазина. Источник отмечает: Его начали делать до релиза, потом забросили. За 2 или 3 недели до выхода о нем внезапно вспомнили и бросили много сил на его запуск вместо полировки билда. Подобных ситуаций было много, и новые функции добавлялись вплоть до релиза без должного тестирования.

Текущая ситуация сильно усугубляется финансовыми трудностями. С февраля часть команды сидит без зарплаты. За всю историю разработки ранее подобных задержек не возникало, просрочки составляли максимум 2 или 3 дня.

Руководство объясняет невыплаты следующим образом: задержки валютного контроля, проблемы с переводами средств в РФ, блокировка счетов из-за задержки выплат. Это провоцирует стремительный уход специалистов. Только за последний месяц студию покинули как минимум 10 человек. Большинство остальных сотрудников приостановили работу по 142 статье Трудового кодекса. Данная статья позволяет законно не работать при задержке зарплаты более чем на 15 дней.

Информацию о задержках подтвердили еще 2 независимых источника. Уточняется, что финансовые проблемы касаются только российских сотрудников, тогда как за рубежом специалисты продолжают получать деньги с задержкой всего в 2 или 3 дня. К тем сотрудникам, кто ушел в простой, у руководства возникают претензии. Их открыто обещают уволить, если они не вернутся к своим обязанностям без выплат.

Исходя из этого собеседники делают предположение, что начальство абсолютно не заинтересовано в удержании команды и намеренно подталкивает ценные кадры к увольнению по собственному желанию.

На данный момент средний онлайн игры в Steam держится на отметке от 1000 до 1100 человек. Количество выпускаемых патчей стремительно снижается. В феврале их было 5, в марте вышло 2, а в апреле пока появился только 1 апдейт.