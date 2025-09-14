В MMO-шутере Pioner представили нового босса - З.А.Я.Ц

В отечественном MMO-шутере Pioner появится новый уникальный босс — З.А.Я.Ц. (Заводской Аннигилятор Явных Целей).

По сюжету это экспериментальный боевой робот времён закрытых военных разработок. Долгое время прототип пылился в забытых лабораториях, пока его не нашёл и не доработал неизвестный учёный. Теперь машина угрожает всем обитателям Тартара.

З.А.Я.Ц. оснащён передовым вооружением (по меркам своего времени) и окружён другими смертоносными роботами-охранниками. Игрокам предстоит столкнуться с серьёзным испытанием: босс способен нанести огромный урон и требует тактического подхода.

Любопытно, что внешне аннигилятор напоминает Зайца из легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!». Такой неожиданный выбор дизайна превращает культового персонажа в источник ужаса и добавляет битве фирменного постсоветского колорита.

Разработчики уверяют, что схватка с З.А.Я.Ц. станет одной из самых ярких и запоминающихся в Pioner.