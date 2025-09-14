ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.2 673 оценки

В MMO-шутере Pioner представили нового босса - З.А.Я.Ц

IKarasik IKarasik

В отечественном MMO-шутере Pioner появится новый уникальный босс — З.А.Я.Ц. (Заводской Аннигилятор Явных Целей).

По сюжету это экспериментальный боевой робот времён закрытых военных разработок. Долгое время прототип пылился в забытых лабораториях, пока его не нашёл и не доработал неизвестный учёный. Теперь машина угрожает всем обитателям Тартара.

З.А.Я.Ц. оснащён передовым вооружением (по меркам своего времени) и окружён другими смертоносными роботами-охранниками. Игрокам предстоит столкнуться с серьёзным испытанием: босс способен нанести огромный урон и требует тактического подхода.

Любопытно, что внешне аннигилятор напоминает Зайца из легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!». Такой неожиданный выбор дизайна превращает культового персонажа в источник ужаса и добавляет битве фирменного постсоветского колорита.

Разработчики уверяют, что схватка с З.А.Я.Ц. станет одной из самых ярких и запоминающихся в Pioner.

30
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
TerryTrix

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

З.А.Я.Ц

В.О.Л.К

12
cthulhu42

В детстве срался от этой серии когда он злой стал))))

9
TerryTrix cthulhu42

А кто не срался??)))

8
ZNGRU TerryTrix

Тот кто не смотрел.

Albero

Вот мы и снова встретились-страх моего детства!

7
cthulhu42

Такая же фигня))

2
Serg_Sigil

Наверное потом в DLC будет и В.О.Л.К.

6
Генерал Анатолий

Ахаха, это ведь отсылка к Ну погоди! Вы поняли? Прыкол! Дайте две копии игры!

5
TerryTrix

Одну для зайца, вторую для волка)))

6
Magnusss
5
SharpAelinor

Это игра в обще выйдет когда не-будь?

4
Leshugan

Так аббревиатура как расшифровывается?

TerryTrix
З.А.Я.Ц. (Заводской Аннигилятор Явных Целей).
2
Leshugan TerryTrix

Гениально

ZNGRU

Его нельзя подкупить.
С ним не договориться.
Ему не ведомы жалость, раскаяние или страх.
И он ни за что не остановится.
Никогда.
Пока ты не умрёшь.

PlaguyErnie

А я всё думал, когда же ты появишься

Dart_Zero

Банка с гвоздями ориг более стремный в нем прям чувствовался эффект зловещей долины