В MMO-шутере Pioner представили нового босса - З.А.Я.Ц

В отечественном MMO-шутере Pioner появится новый уникальный босс — З.А.Я.Ц. (Заводской Аннигилятор Явных Целей).
По сюжету это экспериментальный боевой робот времён закрытых военных разработок. Долгое время прототип пылился в забытых лабораториях, пока его не нашёл и не доработал неизвестный учёный. Теперь машина угрожает всем обитателям Тартара.
З.А.Я.Ц. оснащён передовым вооружением (по меркам своего времени) и окружён другими смертоносными роботами-охранниками. Игрокам предстоит столкнуться с серьёзным испытанием: босс способен нанести огромный урон и требует тактического подхода.
Любопытно, что внешне аннигилятор напоминает Зайца из легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!». Такой неожиданный выбор дизайна превращает культового персонажа в источник ужаса и добавляет битве фирменного постсоветского колорита.
Разработчики уверяют, что схватка с З.А.Я.Ц. станет одной из самых ярких и запоминающихся в Pioner.
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
З.А.Я.Ц
В.О.Л.К
В детстве срался от этой серии когда он злой стал))))
А кто не срался??)))
Тот кто не смотрел.
Вот мы и снова встретились-страх моего детства!
Такая же фигня))
Наверное потом в DLC будет и В.О.Л.К.
Ахаха, это ведь отсылка к Ну погоди! Вы поняли? Прыкол! Дайте две копии игры!
Одну для зайца, вторую для волка)))
Это игра в обще выйдет когда не-будь?
Так аббревиатура как расшифровывается?
Гениально
Его нельзя подкупить.
С ним не договориться.
Ему не ведомы жалость, раскаяние или страх.
И он ни за что не остановится.
Никогда.
Пока ты не умрёшь.
А я всё думал, когда же ты появишься
Банка с гвоздями ориг более стремный в нем прям чувствовался эффект зловещей долины