В новом ролике российского ММО-шутера PIONER показали летающих китов

Отечественная студия GFA Games, ответственная за разработку MMO-шутера PIONER, опубликовала в сети короткий геймплейный ролик. В отрывке авторы показали летающих китов, которых игроки могут повстречать в игровом мире.

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.

Релиз PIONER планируется в 2025 году. До выхода MMO-шутера авторы проведут закрытое бета-тестирование — для участия нужно оставить заявку на официальном сайте.

Ранее авторы русской озвучки игры из студии GamesVoice показали 3 часа геймплея.