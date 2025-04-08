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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 611 оценок

В новом ролике российского ММО-шутера PIONER показали летающих китов

Simple Jack Simple Jack

Отечественная студия GFA Games, ответственная за разработку MMO-шутера PIONER, опубликовала в сети короткий геймплейный ролик. В отрывке авторы показали летающих китов, которых игроки могут повстречать в игровом мире.

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.

Релиз PIONER планируется в 2025 году. До выхода MMO-шутера авторы проведут закрытое бета-тестирование — для участия нужно оставить заявку на официальном сайте.

Ранее авторы русской озвучки игры из студии GamesVoice показали 3 часа геймплея.

Авторы русской озвучки MMO-шутера PIONER показали 3 часа геймплея
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-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
XWenderX

Фетиш такой что-ли? В большинство ММО завозят летающих китов....

4
askazanov

По китайскому принципу )))

1
Svain

А в следующем ролике покажут лежачих котов

1
askazanov

По идее бы коровы должны были быть летающие, ведь вроде игру русская))))

2