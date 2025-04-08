В новом ролике российского ММО-шутера PIONER показали летающих китов

Отечественная студия GFA Games, ответственная за разработку MMO-шутера PIONER, опубликовала в сети короткий геймплейный ролик. В отрывке авторы показали летающих китов, которых игроки могут повстречать в игровом мире.
В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.
Релиз PIONER планируется в 2025 году. До выхода MMO-шутера авторы проведут закрытое бета-тестирование — для участия нужно оставить заявку на официальном сайте.
Ранее авторы русской озвучки игры из студии GamesVoice показали 3 часа геймплея.
Фетиш такой что-ли? В большинство ММО завозят летающих китов....
По китайскому принципу )))
А в следующем ролике покажут лежачих котов
По идее бы коровы должны были быть летающие, ведь вроде игру русская))))