В Pioner готовят новый рейд и усложнённую версию "Крабового Острова"

Студия GFA Games объявила о начале работы над новой рейд-миссией для MMO-шутера Pioner. Параллельно команда занимается созданием хардкорной версии уже знакомого игрокам рейда «Крабовый Остров».

Разработчики обратились к сообществу с вопросом о впечатлениях от предыдущего рейда и предложили поделиться идеями для будущей миссии. Игроков просят рассказать, какие локации, враги и общая атмосфера были бы им интересны. В студии подчёркивают, что открыты к предложениям и готовы учитывать мнение аудитории.

Пока подробности новой активности держатся в секрете. Название, особенности геймплея и сроки релиза не раскрываются.

Pioner вышла 16 декабря 2025 года. События разворачиваются на изолированном советском острове, пережившем масштабную техногенную катастрофу. Проект сочетает шутер от первого лица с элементами выживания и RPG: игрокам доступен открытый мир, сбор ресурсов, выполнение заданий, PvE-рейды и PvP-сражения. Ранее в игре также появилась платная подписка с эксклюзивными наградами.