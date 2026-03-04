ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.3 875 оценок

Выход нового хотфикса для Pioner сопровождался техническими проблемами и вопросами к статистике игроков

Extor Menoger Extor Menoger

Сегодня в 16:00 по московскому времени разработчики шутера Pioner закрыли серверы на техническое обслуживание для установки патча. Авторы проекта заявили, что обновление направлено на повышение стабильности игрового процесса, и попросили аудиторию активно делиться информацией о найденных багах. Процесс установки прошел с проблемами для значительной части сообщества.

Пользователи лаунчера РТК массово пожаловались на серьезные сбои при попытке обновить игру. У многих загрузка прерывалась ошибками, а некоторым пришлось скачивать все файлы заново, размер которых достигает 95 гигабайт. Игроки в Steam получили доступ к свежей версии быстрее. В комментариях сообщества пользователи выражают недовольство, жалуются на пропажу вещей и вылеты в меню после скачивания данных объемом более 70 гигабайт. Геймеры также отмечают проблемы с авторизацией после завершения установки.

Внимание фанатов привлекла странная ситуация со статистикой активности. В период отключения серверов Pioner реальные пользователи не могли зайти в игру, но графики сервиса SteamDB показывали стабильный онлайн на уровне 632 человек. За последние 24 часа пиковый показатель составил 1290 пользователей. Данный факт вызвал подозрения у аудитории. Геймеры предполагают, что создатели могут использовать ботов для искусственного поддержания активности проекта. Игроки считают, что реальный онлайн составляет 200 или 300 человек. Сами разработчики пока не прокомментировали ситуацию с отображением статистики в период проведения технических работ.

14
5
Комментарии:  5
ViksOne

Прошёл на предыдущем патче, все доп квесты, сюжета и залутал каждую локацию, игра норм, пейзажи отличные на ультрах

13
A E
реальный онлайн составляет 200 или 300 человек

словно 300 спартанцев держат это недоразумение на поверхности болота забвения..

6
WerGC

я перестал заходить в игру после введения подписки но не жалею что до этого в нее играл

3
pump_plus

Игра проходняк полнейший, все можно простить, но кондовый клюквенный сюжет, отбивает с самого начала желание в это играть. Уровень модов школоты на сталкера

1
Azimut zvuk

Епать упоротые!