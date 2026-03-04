Выход нового хотфикса для Pioner сопровождался техническими проблемами и вопросами к статистике игроков

Сегодня в 16:00 по московскому времени разработчики шутера Pioner закрыли серверы на техническое обслуживание для установки патча. Авторы проекта заявили, что обновление направлено на повышение стабильности игрового процесса, и попросили аудиторию активно делиться информацией о найденных багах. Процесс установки прошел с проблемами для значительной части сообщества.

Пользователи лаунчера РТК массово пожаловались на серьезные сбои при попытке обновить игру. У многих загрузка прерывалась ошибками, а некоторым пришлось скачивать все файлы заново, размер которых достигает 95 гигабайт. Игроки в Steam получили доступ к свежей версии быстрее. В комментариях сообщества пользователи выражают недовольство, жалуются на пропажу вещей и вылеты в меню после скачивания данных объемом более 70 гигабайт. Геймеры также отмечают проблемы с авторизацией после завершения установки.

Внимание фанатов привлекла странная ситуация со статистикой активности. В период отключения серверов Pioner реальные пользователи не могли зайти в игру, но графики сервиса SteamDB показывали стабильный онлайн на уровне 632 человек. За последние 24 часа пиковый показатель составил 1290 пользователей. Данный факт вызвал подозрения у аудитории. Геймеры предполагают, что создатели могут использовать ботов для искусственного поддержания активности проекта. Игроки считают, что реальный онлайн составляет 200 или 300 человек. Сами разработчики пока не прокомментировали ситуацию с отображением статистики в период проведения технических работ.