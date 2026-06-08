Хоррор в стиле заставок Windows 90-х: анонсирована кооперативная Pipes.exe, а тестирование уже стартовало

Издательство CRITICAL REFLEX и студия Moving Pieces Interactive представили необычный кооперативный хоррор Pipes.exe, вдохновлённый знаменитыми экранными заставками Windows 90-х. Проект уже обзавёлся открытым плейтестом в Steam, где игроки могут лично опробовать его странную смесь ностальгии, юмора и цифрового кошмара.

По сюжету сотрудники корпорации System 6D подключают своё сознание к экспериментальной операционной системе gOS, чтобы искать программные ошибки. Правда, некоторые «баги» оказываются не просто сбоями, а вполне реальными монстрами, способными охотиться на тестировщиков внутри симуляции.

Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе на четырёх человек. Участникам предстоит исследовать процедурно генерируемые лабиринты труб, решать задачи, искать артефакты и выживать среди постоянно растущих угроз. Одной из самых необычных особенностей стала встроенная голосовая связь: система следит за поведением сотрудников, а ругань и паника могут негативно сказаться на вашей виртуальной «оценке эффективности».

Разработчики также обещают физически основанное передвижение, возможность карабкаться практически по любым поверхностям, систему прокачки, косметические награды и даже внутриигровую корпоративную почту.

На фоне множества однотипных кооперативных хорроров Pipes.exe выделяется необычной эстетикой и концепцией. Идея превратить культовые заставки эпохи Windows 95 в место действия психологического хоррора выглядит достаточно свежо, чтобы заинтересовать как поклонников жанра, так и тех, кто испытывает ностальгию по компьютерной эпохе 90-х. Сейчас в Steam уже доступен первый плейтест с шестью миссиями для совместного прохождения.