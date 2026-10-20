Кооперативный хоррор Pipes.exe получил геймплейный трейлер демоверсию в Steam

Устроиться тестировщиком в технологическую компанию казалось неплохой идеей. Но в Pipes.exe даже испытательный срок может закончиться весьма печально. На презентации Critical Reflex Time Showcase 2026 показали новый геймплейный трейлер этого необычного кооперативного хоррора от студии Moving Pieces Interactive.

Игрокам предстоит примерить роль младших QA-тестировщиков в компании с подозрительным названием Perfectly Legitimate Tech Company. Вместо привычного поиска программных ошибок сотрудников отправляют в странные испытательные комплексы, где приходится карабкаться по конструкциям, преодолевать препятствия и выполнять опасные задания.

Всё это подаётся как обычная корпоративная рутина, хотя условия работы больше напоминают смертельную полосу препятствий. Чтобы пережить очередное испытание, придётся действовать сообща и стараться не стать жертвой сомнительных экспериментов работодателя.

Pipes.exe готовится к выходу на PC и Xbox Series XS. Точной даты релиза пока нет, зато бесплатную демоверсию уже можно попробовать в Steam.