Симулятор пиратской династии Pirate's Dynasty теперь называется Pirates Republic ©

Разработчики Golden Hind Games и издатель Toplitz Productions объявили об изменении названия своего приключенческого боевика в открытом море Pirate's Dynasty на Pirates Republic.

Pirates Republic отдает дань уважения только ключевому месту Нью-Провиденс, которое в начале 18 века прославилось как «Пиратская республика». Это обстановка процедурно созданного островного мира, который игроки могут свободно исследовать и пытаться колонизировать, становясь самым отъявленным пиратом за всю историю. Также потребовалось другое название, чтобы лучше отразить измененную направленность игрового процесса, которую приняла разработка с момента ее первоначального анонса в 2022 году.

Pirates Republic выйдет в ранний доступ в 2024 году.