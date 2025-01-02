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Pirates Never Die 24.01.2025
Экшен, Шутер, Инди, От третьего лица, Зомби
6 1 оценка

Хоррор-игра о пиратах и зомби Pirates Never Die выйдет в конце января

Simple Jack

Студия Konvenant анонсировала выход психологического хоррора Pirates Never Die. Игра от третьего лица объединит в себе элементы приключенческого боевика и хоррора, предлагая игрокам отправиться на поиски сокровищ в мире, населенном сверхъестественными существами.

В центре сюжета - молодой пират по имени Дикон, который отправляется на таинственный остров в поисках своего пропавшего брата. Игрокам предстоит выживать в условиях постоянной угрозы со стороны зомби и неизвестных сил, управляющих временем и смертью, одновременно раскрывая мрачные тайны проклятого острова.

Pirates Never Die - это не просто игра, это опыт, бросающий вызов разуму и чувствам,

- отметил Лещинский, единственный разработчик студии Konvenant.

Я хотел создать хоррор на выживание, который держит игроков в напряжении, но при этом вознаграждает их за смелость и находчивость в этом прекрасном темном мире.

Особое внимание в игре уделено атмосфере: нам обещают пугающий визуальный стиль и динамическое окружение, реагирующее на присутствие игрока. Важную роль играет и звуковое оформление, которое призвано как помогать игроку, так и вводить его в заблуждение.

Релиз состоится 24 января на платформе Steam.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
rtnrwv

выглядит как игра за 59 рублей

12
RareEnok

Будто ты бы ее все равно купил

0
BewitchingBaron

выглядит как убогий мод к древним "корсарам"

1
Grognac

не важно как она выглядит..важен геймплей..ох как же вы бесите любители глазами

-7
BewitchingBaron Grognac

Пока всё, что показали в тизере - унылый графоний и крайне невнятное описание, которое напоминает 100500 проектов, которые мало кто вспомнит через год после релиза.

О геймплее судить по этому сложно.

И уж я явно не сужу об играх только по графике, у меня среди любимых Dwarf Fortress, ADOM и Quasimorph

0
Grognac BewitchingBaron

играл в DROVA forsaken kin ??твое мнение?

0
BewitchingBaron Grognac

Не играл, сеттинг как-то не заинтересовал. Слишком уж много вокруг "фентези", а хочется более киберпанковое.

0
RareEnok

Тот кто прочитал, какашка

-1
ОТСТУПНИК Style

но ты же когда писал, это тоже читал

-1
RareEnok ОТСТУПНИК Style

Я не в счет)

0
Real Slim Shady

От создателей Смуты походу

-1