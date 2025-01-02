Хоррор-игра о пиратах и зомби Pirates Never Die выйдет в конце января

Студия Konvenant анонсировала выход психологического хоррора Pirates Never Die. Игра от третьего лица объединит в себе элементы приключенческого боевика и хоррора, предлагая игрокам отправиться на поиски сокровищ в мире, населенном сверхъестественными существами.
В центре сюжета - молодой пират по имени Дикон, который отправляется на таинственный остров в поисках своего пропавшего брата. Игрокам предстоит выживать в условиях постоянной угрозы со стороны зомби и неизвестных сил, управляющих временем и смертью, одновременно раскрывая мрачные тайны проклятого острова.
Pirates Never Die - это не просто игра, это опыт, бросающий вызов разуму и чувствам,
- отметил Лещинский, единственный разработчик студии Konvenant.
Я хотел создать хоррор на выживание, который держит игроков в напряжении, но при этом вознаграждает их за смелость и находчивость в этом прекрасном темном мире.
Особое внимание в игре уделено атмосфере: нам обещают пугающий визуальный стиль и динамическое окружение, реагирующее на присутствие игрока. Важную роль играет и звуковое оформление, которое призвано как помогать игроку, так и вводить его в заблуждение.
Релиз состоится 24 января на платформе Steam.
выглядит как игра за 59 рублей
Будто ты бы ее все равно купил
выглядит как убогий мод к древним "корсарам"
не важно как она выглядит..важен геймплей..ох как же вы бесите любители глазами
Пока всё, что показали в тизере - унылый графоний и крайне невнятное описание, которое напоминает 100500 проектов, которые мало кто вспомнит через год после релиза.
О геймплее судить по этому сложно.
И уж я явно не сужу об играх только по графике, у меня среди любимых Dwarf Fortress, ADOM и Quasimorph
играл в DROVA forsaken kin ??твое мнение?
Не играл, сеттинг как-то не заинтересовал. Слишком уж много вокруг "фентези", а хочется более киберпанковое.
Тот кто прочитал, какашка
но ты же когда писал, это тоже читал
Я не в счет)
От создателей Смуты походу