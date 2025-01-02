Хоррор-игра о пиратах и зомби Pirates Never Die выйдет в конце января

Студия Konvenant анонсировала выход психологического хоррора Pirates Never Die. Игра от третьего лица объединит в себе элементы приключенческого боевика и хоррора, предлагая игрокам отправиться на поиски сокровищ в мире, населенном сверхъестественными существами.

В центре сюжета - молодой пират по имени Дикон, который отправляется на таинственный остров в поисках своего пропавшего брата. Игрокам предстоит выживать в условиях постоянной угрозы со стороны зомби и неизвестных сил, управляющих временем и смертью, одновременно раскрывая мрачные тайны проклятого острова.

Pirates Never Die - это не просто игра, это опыт, бросающий вызов разуму и чувствам,

- отметил Лещинский, единственный разработчик студии Konvenant.

Я хотел создать хоррор на выживание, который держит игроков в напряжении, но при этом вознаграждает их за смелость и находчивость в этом прекрасном темном мире.

Особое внимание в игре уделено атмосфере: нам обещают пугающий визуальный стиль и динамическое окружение, реагирующее на присутствие игрока. Важную роль играет и звуковое оформление, которое призвано как помогать игроку, так и вводить его в заблуждение.

Релиз состоится 24 января на платформе Steam.