Дебютный проект от Pithead Studios, создателей Gothic и Elex, будет исключительно одиночной игрой

Бывшие сотрудники Piranha Bytes из Pithead Studios ответили на новые вопросы игроков. Как и месяц назад, у поклонников Gothic, Risen и Elex было много вопросов к Бьорну и Дженнифер Панкрац, которые основали собственную команду после фактического закрытия студии (официально это до сих пор не подтверждено).

Немцы рассказали много интересной информации, например, и о том, как создать погружение, то есть как заставить игрока сосредоточиться на происходящем, а не «смотреть телевизор и разговаривать с соседом» в это время. Говоря о других аспектах, разработчики рекомендуют использовать «чистый» экран, чтобы он не был слишком загроможден игровыми элементами (например, интерфейсом, иконками и т. д.). В качестве примера: для Бьорна самым захватывающим опытом была игра в Skyrim VR.

Впрочем, не обошлось и без упоминаний о дебютной игре Pithead Studios. Кое-что уже было озвучено в предыдущих роликах, а кое-что можно считать сюрпризом. Разработчики намерены сконцентрироваться на создании однопользовательской 3D-игры и не собираются внедрять в нее элементы мультиплеера. По их мнению, большинство разработчиков фокусируются только на одном из этих вариантов игры, так как у сингл-плейера и мультиплеера «разные требования», которые также отражаются на дизайне геймплея.

Панкратцы также сообщили, что в игре будут классические уровни сложности. Что касается визуальной составляющей, то супруги уже говорили о том, что их первый проект будет разрабатываться на движке Unreal Engine.