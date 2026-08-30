В Steam начались бесплатные выходные в PixARK - выживание с динозаврами и строительством

В Steam стартовали бесплатные выходные PixARK — приключенческой игры на выживание с динозаврами, процедурно генерируемыми мирами и воксельной системой строительства.

Игрокам предстоит исследовать огромные карты, добывать ресурсы, строить убежища и сражаться с динозаврами. Также в игре есть творческий режим, позволяющий сосредоточиться на строительстве.

Одновременно разработчики выпустили новое платное дополнение Terracrypt – Expansion Pack. Оно добавляет отдельную сюжетную линию о тысячелетнем конфликте между цивилизациями и подземный мир с 13 биомами, отличающимися условиями выживания, ресурсами и опасностями.

Бесплатно опробовать PixARK можно до 31 августа, 20:00 по московскому времени. До 7 сентября на игру и дополнения также действуют скидки.