Более 300 миллионов загрузок позади: Pixel Gun 2 стартует на мобильных устройствах 7 сентября

Студия Cubic Games, входящая в портфолио GDEV и известная по франшизе Pixel Gun 3D, официально подтвердила дату релиза долгожданного сиквела. Pixel Gun 2 выйдет на iOS и Android 7 сентября 2026 года, спустя почти полгода после открытия глобальной предварительной регистрации в марте.

Оригинальный Pixel Gun 3D, вышедший в 2013 году, за свою историю набрал более 300 миллионов загрузок и принёс разработчикам свыше $230 млн выручки. Совокупные франшизы материнской компании GDEV (включая Nexters) превысили 550 миллионов установок и $2,5 млрд дохода.

Сиквел перерабатывает классическую аренную формулу, делая упор на:

Разрушаемое окружение — стены и укрытия можно пробивать взрывами и перестрелками, открывая новые тактические маршруты и заставляя команды постоянно адаптироваться.

— стены и укрытия можно пробивать взрывами и перестрелками, открывая новые тактические маршруты и заставляя команды постоянно адаптироваться. Глубокая настройка экипировки — игроки комбинируют оружие, гаджеты, броню, перки и классы персонажей. Механика «суммирования перков» позволяет менять сборку прямо по ходу матча, подстраиваясь под ситуацию (агрессивный ближний бой, снайперская стрельба или поддержка гаджетами).

— игроки комбинируют оружие, гаджеты, броню, перки и классы персонажей. Механика «суммирования перков» позволяет менять сборку прямо по ходу матча, подстраиваясь под ситуацию (агрессивный ближний бой, снайперская стрельба или поддержка гаджетами). PvP-матчи 5×5 на динамичных аренах, где разрушение карты становится частью стратегии.

Кроссплатформенность и доступность

Игра использует единую учётную запись, позволяя переносить прогресс, оружие и косметику между платформами. На старте 7 сентября доступны только мобильные версии, но версия для ПК уже добавлена в список желаемого в Steam — кросс-прогресс будет работать и с ней. Релизы на консолях запланированы позже.

Важно: оригинальный Pixel Gun 3D продолжит получать поддержку и обновления, так что давние игроки могут не волноваться о потере прогресса.

Предзагрузка и награды

Предварительная регистрация в App Store и Google Play продолжается до 7 сентября. Зарегистрировавшиеся пользователи получат эксклюзивные награды по достижении определённых этапов. Разработчики также анонсировали планы на дальнейшие обновления после релиза, включая новые режимы и дополнительные разрушаемые карты.